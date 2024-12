Firenze: torna la Fierucola dell’Immacolata per Natale

Firenze, 2 dicembre - Per un Natale all’insegna dell’artigianato locale e solidale, nel weekend del 7 e 8 dicembre la Fierucola dell’Immacolata - la storica mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola - riempirà Piazza SS. Annunziata di sapori, tradizioni e creatività, con un focus sull’artigianato locale e sulla sostenibilità ambientale (dalle 9 alle 19).

L’evento offre un’ esperienza natalizia per chi desidera scoprire regali unici e originali, dai prodotti alimentari genuini ai manufatti artigianali. Quest’anno la Fierucola punta ancora di più sull’ecologia: gli stand, decorati con materiali naturali raccolti nei boschi, sono completamente privi di plastica e progettati per minimizzare il consumo energetico. La sera, l’atmosfera sarà resa magica da luci soffuse alimentate da batterie, pannelli solari e candele.

Tra le attività in programma, l’associazione Intrecci Condivisi offrirà laboratori gratuiti per bambini e adulti, insegnando a creare decorazioni natalizie naturali ed ecologiche con materiali di recupero. In uno spazio dedicato, i genitori delle Scuole Waldorf locali proporranno esperienze creative per coinvolgere tutta la famiglia. Domenica pomeriggio, alle 15, accompagnati da musiche popolari, i visitatori potranno assistere alla presentazione del libro "Liberare la terra dalle macchine" dell'editore Giannozzo Pucci (Edizioni LEF). Un'occasione per riflettere su temi come la biodiversità, la fertilità del suolo e la necessità di una transizione ecologica verso un'economia sostenibile e autonoma. Altri libri inerenti la biodiversità, la coltivazione naturale, la cucina povera saranno a disposizione presso il banco della segreteria.

Il mercato sarà arricchito da stand gastronomici che offriranno assaggi di prodotti locali, dall'olio nuovo ai formaggi – anche in versioni vegane – fino a confezioni regalo ricche di sapori autentici. La vera filiera corta sarà protagonista, come a tutte le manifestazioni della Fierucola, per promuovere un'alimentazione sana e un contatto diretto con i produttori del territorio.

Calore, condivisione e semplicità: la Fierucola non è solo un mercato, ma un'occasione per riscoprire il vero spirito natalizio. Tra presepi realizzati con elementi naturali, candele in vera cera d'api, decorazioni per l'albero e la casa totalmente naturali e manufatti artigianali unici, per allontanarsi dal consumismo industriale e sostenere le piccole realtà locali, contribuendo a rilanciare l'economia del territorio con scelte consapevoli.

I successivi appuntamenti con la Fierucola saranno: domenica 8 dicembre in piazza del Carmine e domenica 15 dicembre in piazza Ognissanti con la Fierucolina di Natale.

Il Natale a Firenze si accende anche con l'inaugurazione del mercato di Natale di Ailo, un evento imperdibile che unisce tradizione, artigianato e innovazione. L'appuntamento è fissato per i prossimi 6, 7, e 8 dicembre e sarà ospitato dal Tepidarium, al giardino dell’Orticoltura, che per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio.

Si tratta della fiera natalizia più antica di Firenze, organizzata da signore di diverse nazionalità che lavorano intensamente e con tanta allegria per creare un'atmosfera natalizia.

Al bazar di Ailo, l’ingresso è libero, si potranno trovare occasioni diverse: abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, vestiti per bambini lavorati a maglia e all’uncinetto, decorazioni natalizie artigianali, libri in italiano e in inglese, giocattoli, oggettistica, scarpe e bric-à-brac.

Anche quest’anno non mancherà la lotteria con premi davvero importanti e originali.

La fiera si prospetta come un’occasione per comprare i regali natalizi, per assaggiare gli originali brownies americani e altre gustose vivande.

Il bazar di Natale di Ailo si propone dunque come un'opportunità per godere dell'atmosfera unica che solo Firenze sa offrire durante le festività natalizie.

Tutti i soci seguono come slogan "the spirit of giving" ovvero "lo spirito di donare", infatti tutto il ricavato, come ogni anno, sarà devoluto interamente ad associazioni solidali senza scopo di lucro di Firenze e dintorni.

Appuntamento a Lucca, il 13, 14 e 15 Dicembre 2024 per l’edizione Fashion in Flair – Regalo di Natale.

Anche quest’anno la manifestazione, organizzata in cooperazione con l’amministrazione comunale di Lucca, si veste di Natale e si inserisce nel suo clima di luci, colori e musiche per rendere ancora di più protagonisti gli espositori artigiani, con prodotti unici ed originali.

Villa Bottini si riempirà di proposte regalo di qualità per tutta la famiglia, gli amici e i colleghi. Idee regalo come cosmetici naturali, profuma ambiente, accessori moda, gioielli e bijoux, scarpe su misura, papillon, sciarpe e cappelli, profumi per la persona, oggettistica per la casa… E ancora, proposte abbigliamento donna-uomo-bambino per la festa di capodanno e per iniziare il 2025 in grande stile.

L’edizione Fashion in Flair - Regalo di Natale è l’immancabile appuntamento nella città di Lucca che ha lo scopo di promuovere l’artigianato Made in Italy con eleganza ed originalità.

Un format realizzato grazie anche al sostegno del Consiglio regionale della Toscana e Fondazione Banca del Monte di Lucca, oltre che al Patrocinio delle Associazioni di categoria locali.

La formula “ingresso libero” permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni e di concedersi più momenti di shopping.

LE ECCELLENZE DEL MERCATO NEL CAMPO

Tutto pronto per il “Mercato nel Campo”: in Piazza del Campo a Siena, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre (dalle ore 8.00 alle ore 20.00), si rinnova l’appuntamento con la cultura del gusto e del saper fare.

Un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità: per tre giorni, 130 espositori proporranno le loro eccellenze nella conchiglia del Campo così come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città.

Ispirandosi così all’idea originaria del mercato medievale, saranno riproposte due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all’artigianato.

In mostra i migliori prodotti della tradizione gastronomica senese come salumi, pecorini, pane, zafferano, tartufo, cioccolato, miele, confetture, liquori e distillati. Spazio anche alla raffinata tradizione dolciaria senese con il panforte, i ricciarelli igp, i cantucci toscani igp, i cavallucci. Quest’anno poi saranno presenti piccole imprese domestiche con straordinarie produzioni casalinghe che porteranno alla riscoperta di una lunga tradizione di saperi.

Non mancheranno poi alcune “chicche” che offriranno al visitatore la possibilità di compiere un vero e proprio “giro d’Italia” del gusto: dai formaggi del Trentino a quelli della Sardegna, dalle produzioni lombarde di mostarda, polenta e gorgonzola fino alle golosità pugliesi come il pane di Altamura o le olive e ancora i salumi di Norcia, la focaccia genovese, la mozzarella campana, i tortellini emiliani.

Prodotti tessili e in lana, oggetti natalizi, cartoleria, ceramica, cosmetici naturali, pelletteria, cappelli, guanti, libri, saponi artigianali, manufatti in legno, gioielli artigianali saranno solo alcuni dei tesori in mostra nell’area dedicata all’artigianato di qualità.

Tra le varie attività, il Mercato nel Campo dedicherà uno spazio alle associazioni della Consulta della Disabilità del Comune di Siena per la vendita di panettoni solidali. Inoltre sarà allestito un Punto di Facilitazione Digitale, servizio gratuito comunale (progetto realizzato con fondi PNRR di cui il Comune è soggetto sub attuatore). I banchi del Comune saranno presenti nel gazebo allestito sotto Palazzo Pubblico.