Firenze, prorogato il codice giallo per la pioggia

A Firenze è stato prorogato il codice giallo per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

L'allerta si concluderà alle 24 di domani, giovedì 2 maggio.Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Previsioni meteo (fonte Cfr):

minimo depressionario tra Mar Ligure e Golfo del Leone e tempo perturbato.PIOGGIA: oggi, mercoledì, precipitazioni diffuse, più frequenti sulle zone interne centro-settentrionali. Le precipitazioni potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, più probabilmente sulle zone occidentali dove potranno risultare localmente di forte intensità. Cumulati medi intorno a 10-20 mm. Massimi fino a 30-50 mm, occasionalmente superiori sulle provincie di MS, LU, PI, LI, GR. Intensità orarie fino a 20-30 mm/h.Domani, giovedì, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali.

Cumulati medi intorno a 20-30 mm sul nord-ovest e intorno a 10-15 mm altrove. Cumulati massimi fino a 50-70 mm sul nord-ovest (più probabili sui rilievi) e fino a 30-50 mm altrove. Intensità orarie fino a 30-40 mm/h.TEMPORALI: oggi, mercoledì, possibili temporali a carattere isolato/sparso, più probabili sulle zone occidentali. Domani, giovedì, possibili temporali, più probabili dalla mattina.VENTO: domani, giovedì, raffiche da sud, sud-ovest fino a temporaneamente 60-80 km/h sull'Arcipelago, sulle zone costiere e in montagna, fino a 40-60 km/h sulle zone collinari, e fino a 30-50 km/h in pianura.