Firenze, la fuga del pusher finisce in carcere

L'uomo ha colpito un agente con l’ombrello durante la fuga: arrestato dalla Polizia

Ieri mattina, all’interno dei giardini di piazza Savonarola a Firenze, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 13.00, gli agenti del Commissariato San Giovanni, impegnati in uno specifico servizio di contrasto al fenomeno nella zona tra via Leonardo da Vinci, via Giacomini, via Pier Capponi, piazza Della Libertà e piazza Savonarola, hanno notato una sospetta cessione di droga tra due uomini.

Appena i poliziotti si sono avvicinati, il pusher ha cominciato a correre verso via Masaccio, inseguito da uno degli agenti.

Durante la fuga l’uomo ha lanciato a terra 5 dosi di eroina successivamente recuperate dalla Polizia.

Raggiunto e fermato tra via Fattori e Viuzzo delle Lame, il giovane ha cercato in ogni modo di farla franca, colpendo il suo inseguitore con un ombrello fino a spaccarglielo su una mano.

Dopo qualche istante è intervenuto un secondo poliziotto e il 25enne è finito in manette.

L’agente colpito ha riportato un trauma al polso con qualche giorno di prognosi, mentre il cittadino nigeriano, finito in manette per l’illecita detenzione di eroina, è stato arrestato anche con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.