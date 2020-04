Coronavirus, Firenze: mascherine gratis, subito casa per casa

L'annuncio del sindaco Nardella dopo l'arrivo in Toscana di 10 milioni di mascherine e la decisione del governatore Rossi di renderne obbligatorio l'uso per uscire. Da domani lunedì 6 aprile la consegna ai residenti da parte di Protezione civile, vigili e volontari. Prima tranche: tre a testa

"Da domani iniziamo a distribuire gratuitamente ai residenti 1 milione di mascherine, consegna casa per casa.Protezione civile, vigili e volontari avranno con sé il tesserino di riconoscimento. Pensiamo alla salute di tutti, rispettiamo le regole e restiamo a casa". L'annuncio serale sui social è del sindaco di Firenze Dario Nardella, che arriva dopo la decisione del governatore Enrico Rossi di consegnare gratis a tutti i toscani tre mascherine per l'emergenza Coronavirus. Quando la consegna sarà terminata, per chi abita in Toscana diventerà obbligatorio l'utilizzo della mascherina per uscire di casa perché diventerà operativa una apposita ordinanza regionale. Prima tranche: tre a testa poi arriverà una seconda "mandata".

Quindi da lunedì 6 aprile inizierà la distribuzione delle mascherine: fondamentale sarà farsi trovare in casa.