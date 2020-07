Firenze: dal 13 luglio riaprono tutti i giardini e fontanelli

​Oggi il sindaco ha firmato l'ordinanza. Dalla riapertura erano rimasti fuori i fontanelli di via dell’Agnolo e di via della Sala alle Piagge. Nell'elenco il Giardino delle Rose

Riaprono tutti i giardini, aree verdi e aree giochi comunali e tornano accessibili tutte le aree cani e i fontanelli di Publiacqua presenti in città. Con una nuova ordinanza firmata oggi si completa il quadro delle riaperture degli spazi verdi, dopo quelle parziali già avvenute nelle scorse settimane. Dall’8 luglio, o dai giorni successivi espressamente indicati, riapriranno ulteriori 41 spazi in tutti i quartieri: dal giardino delle Rose ai giardini di piazza dei Ciompi, via del Gelsomino, via Canova, via Allori, alle aree giochi Nicholas Green e Thomas Jefferson alle Cascine. Dal 13 luglio tornano a erogare acqua di alta qualità anche gli unici due fontanelli di Publiacqua non ancora riattivati, quello di via dell’Agnolo e quello di via della Sala alle Piagge.

"A due mesi dal primo dpcm che lo consentiva - ha detto l'assessore all'Ambiente Cecilia Del Re -, abbiamo riaperto tutte le aree verdi e con quest’ultima ordinanza il quadro si completerà a metà luglio come annunciato. Il periodo della chiusura è stato duro: la nostra volontà sarebbe stata quella di riaprire tutti gli spazi fin da quando la situazione del contagio si è rivelata sotto controllo, ma ciò non è stato possibile a causa della scarsità di risorse che abbiamo dovuto razionalizzare per permettere la manutenzione delle aree riaperte. Ora con lo sblocco dei primi impegni di spesa riusciamo finalmente a riaprirle tutte portando avanti anche la manutenzione. Le tante segnalazioni pervenute in questi mesi dimostrano come sia fondamentale lo spazio verde all'interno della nostra città per tutte le famiglie e le persone che hanno risentito di questa mancanza più che di tutte le altre chiusure. Per la manutenzione ordinaria delle aree verdi l'amministrazione sostiene una spesa annua importante di oltre 5 milioni di euro, per cui quando la nostra amministrazione con il Sindaco lotta con il governo per avere più risorse lo fa anche per consentire di tenere aperte queste aree così importanti per i cittadini".

L’apertura delle aree verdi comunali avverrà sette giorni alla settimana; la direzione Ambiente potrà ampliare la fascia oraria di accesso in base a specifiche esigenze e nel rispetto del calendario ordinario di apertura e chiusura dei giardini. Rimangono possibili aperture ritardate o chiusure anticipate disposte dagli uffici comunali per motivi di sicurezza. (sc)

Elenco delle aree verdi che riaprono (incluse le aree cani al loro interno)

Quartiere 1

- Giardino delle Rose

- Giardino di Piazza dei Ciompi (ex-mercato delle Pulci)

- Giardino di via dell'Agnolo

- Giardino di via Felice Fontana

Quartiere 2

- Giardino Vamba Bertelli

- Giardini Via D'Ancona

Quartiere 3

- Giardino Via del Gelsomino

- Giardino Via Belgio (a partire dal 3 luglio 2020)

Quartiere 4

- Giardino Via Torcicoda

- Giardino Via delle Acacie

- Giardino Via Pietro Da Cortona

- Giardino Via B. Della Gatta

- Giardino Via N. Gerini (a partire dal 3 luglio 2020)

- Area Cani Via N. Tribolo (a partire dal 9 luglio 2020)

- Giardino Via Dosio-Chimenti (a partire dal 9 luglio 2020)

- Giardino Via Empoli (a partire dal 10 luglio 2020)

- Giardino Via D. Puligo (a partire dal 10 luglio 2020)

- Area Cani Via A. Aleardi (a partire dal 13 luglio 2020)

- Giardino Via Benvenuti Via Liberale da Verona (a partire dal 13 luglio 2020)

- Giardino Via Canova interno (a partire dal 13 luglio 2020)

- Giardino Via S. Lega (a partire dal 13 luglio 2020)

- Giardino Via Maccari (a partire dal 13 luglio 2020)

- Giardino Via Signorelli (a partire dal 13 luglio 2020)

- Giardino Via Annibal Caro (a partire dal 14 luglio 2020)

- Giardino Via S. Gimignano (a partire dal 14 luglio 2020)

- Giardino Biblioteca Isolotto (a partire dal 16 luglio 2020)

- Giardino Via Sabatelli (a partire dal 16 luglio 2020)

Quartiere 5

- Giardino Via Allori

- Giardini Via Pisacane

- Giardini Via della Sala

- Giardini Lupi di Toscana (a partire dal 10 luglio 2020)

- Giardini Via Boffito (a partire dal 10 luglio 2020)

- Giardino Via Abruzzi (a partire dal 10 luglio 2020)

- Giardini Via Reginaldo Giuliani ex Gondrad (a partire dal 14 luglio 2020)

- Giardini Via Toscanini (a partire dal 16 luglio 2020)

- Giardini Castelnuovo Tedesco (a partire dal 16 luglio 2020)

- Giardino Orti del Parnaso (a partire dal 16 luglio 2020)

- Giardini Via Magellano (a partire dal 17 luglio 2020)

- Area giochi Nicholas Green – Cascine (Q1)

- Area giochi Piazzale Thomas Jefferson – Cascine (Q1)

- Area giochi Esselunga Via Canova (Q4)