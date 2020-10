Firenze: Bibliobus riparte dal 2 novembre

Biblioteche a orario pieno

Mentre le biblioteche civiche sono tornate all’orario pieno e al libero accesso per cercare libri a scaffale e prenderli in prestito (mentre resta su prenotazione l’accesso alle aule studio), riparte dal 2 novembre anche il servizio Bibliobus, la biblioteca itinerante che sosta vicino a giardini, scuole, piazze e durante i mercati.

A bordo ci sono circa 3000 volumi per bambini e per adulti: narrativa, saggistica, tempo libero, fumetti e audiolibri. L'obiettivo del Bibliobus è quello di avvicinare i cittadini alla lettura, far conoscere le Biblioteche comunali e promuoverne i servizi, le attività e i progetti. L’accesso al Bibliobus è libero ed i servizi sono gratuiti, per utilizzarli è sufficiente iscriversi presentando un documento di identità. Valide anche a bordo le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.

“Per quanto possibile – dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – cerchiamo di continuare a garantire i servizi culturali alla città. In particolare mi sono battuto da subito perché le biblioteche, così come i musei, riaprissero il prima possibile dopo il lockdown garantendo i diritti dei lavoratori e degli utenti. Col Bibliobus andiamo inoltre ad intercettare un pubblico diverso e che, in un momento come questo, ha più difficoltà a raggiungere una biblioteca”.

Le soste sono state adeguate alle richieste dei frequentatori e se ne aggiungono due nuove: una in Piazza delle Cure il sabato dalle 16 alle 18.30 e l'altra alle Piagge, in Via Lombardia il lunedì dalle 10.30 alle 12.30. La sosta delle Piagge fa parte delle attività previste dal progetto "Biblioteca circolare" realizzato e finanziato nell’ambito del Piano “Cultura Futuro Urbano” promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per favorire iniziative culturali nelle periferie.

Il prestito dei volumi del Bibliobus è consentito per un massimo di 3 libri o audiolibri e dura 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 se i libri non sono prenotati. I libri possono essere restituiti al passaggio successivo del Bibliobus oppure alla biblioteca comunale più vicina. Non è possibile invece restituire sul Bibliobus i materiali presi in prestito nelle altre biblioteche.

A questo link l’elenco delle soste: https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/torna-il-bibliobus-la-biblioteca-con-le-ruote

Per informazioni su orari e servizi delle biblioteche: https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/riaprono-le-biblioteche-comunali-fiorentine.