Firenze 2026: a 60 anni dall’alluvione

Mentre Firenze si prepara a varcare la soglia del 2026, sessantesimo anniversario dell'alluvione del 1966, il richiamo dell'Arno smette di essere un'eco di fango e paura per farsi monito e visione. Celebrare questa ricorrenza non è un semplice esercizio di nostalgia per i "ragazzi del fango", bensì un’occasione per riflettere su come la cultura della protezione civile e la sensibilità storica si siano fuse in un’unica strategia di resilienza. Il 2026 non è un punto di arrivo, ma un osservatorio privilegiato per comprendere l'evoluzione della nostra sicurezza.

Il 25 settembre 2026, alle ore 10:30, il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio si trasformerà da custode dell'identità cittadina in un laboratorio di scienza della sopravvivenza. Il convegno "Rischio idraulico e protezione civile. L’evoluzione della pianificazione dal 1966 a oggi nella Città di Firenze" rappresenta il fulcro tecnico delle celebrazioni. Organizzato dal Comune di Firenze e dalla Protezione Civile, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, l'evento segna il passaggio cruciale dall'improvvisazione del 1966 alla sofisticata pianificazione contemporanea.

Sotto la moderazione del giornalista Alessandro Bennucci, istituzioni, tecnici ed esperti analizzeranno sessant'anni di mutamenti urbanistici e strategie emergenziali. Discutere di prevenzione tra le pareti affrescate che hanno visto la storia del potere fiorentino non è un gesto puramente formale: è il riconoscimento che la tutela del patrimonio mondiale e la sicurezza dei cittadini sono due facce della stessa medaglia, inestricabilmente connesse dalla fragilità del territorio.

La memoria dell'acqua attraversa i confini, unendo capitali della cultura nel segno della comune vulnerabilità. Il 22 settembre 2026, alle ore 16:30, l'Institut français di Piazza Ognissanti diventerà teatro di un dialogo internazionale intitolato "Memorie di acque", inserito nella cornice del Festival CACF 2026. Qui, il parallelo tra le esondazioni della Senna del 1910 e quelle dell'Arno (dal lontano 1333 fino al 1966) svelerà una trama di resilienza condivisa tra Francia e Italia.

Attraverso l'impegno di istituzioni come AAIFF, DILEF (UniFi), la Società Dante Alighieri e il Club per l’UNESCO di Firenze, l'evento esplorerà la "memoria istituzionale". Particolarmente evocativo sarà il contributo di Marco Lombardi, che ripercorrerà la storia dell'Istituto Francese proprio all'interno di Palazzo Lenzi, un edificio che in Ognissanti è stato testimone diretto del fango. Questo viaggio storico dimostra come le istituzioni culturali non siano solo depositarie di sapere, ma esse stesse organismi viventi che hanno imparato a coesistere con il vigore degli elementi.

Perché la memoria resti viva nelle nuove generazioni, non bastano i dati tecnici: serve il racconto. La seconda parte del pomeriggio del 22 settembre sarà dedicata a una tavola rotonda che indagherà come l’alluvione sia stata metabolizzata dai linguaggi della creatività.

Esperti del calibro dello storico del fumetto Alberto Becattini e di maestri della narrativa contemporanea come Leonardo Gori e il giallista Marco Vichi discuteranno della presenza del trauma idrico nel cinema, nella letteratura e, curiosamente, nelle nuvole parlanti dei fumetti. L'emotività del racconto sarà scandita dall'accompagnamento al pianoforte di Marina Toppan, una sorta di punteggiatura sonora necessaria a rielaborare il trauma storico. L’uso di media pop come il fumetto è vitale: permette di trasformare un evento che rischia di apparire remoto in un patrimonio narrativo accessibile, capace di generare una consapevolezza attiva anche in chi non ha mai visto l'Arno uscire dai propri argini.

Il sessantesimo anniversario dell'alluvione non può e non deve esaurirsi in una cronaca di ciò che fu. Il 2026 ci impone di guardare al fiume non come a un nemico, ma come a un elemento che richiede una manutenzione costante, tanto tecnica quanto culturale. La sicurezza di una città come Firenze nasce dall'equilibrio tra l'ingegno ingegneristico e la profondità della memoria storica.