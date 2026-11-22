Firenze rende omaggio al cardinale Ernest Simoni, per tutti Padre Ernest, con la cerimonia di consegna del Fiorino d’Oro, la massima onorificenza del Comune. La cerimonia si è svolta oggi nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, alla presenza del Vescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli, delle autorità civili, militari e religiose nonché dell’ambasciatrice d’Albania presso la Santa Sede Majlinda Frangaj e della Famiglia del Gonfalone della città di Firenze, nel segno della gratitudine verso un uomo che ha attraversato la persecuzione e la prigionia, senza mai rinunciare alla propria fede e ai valori del perdono, della pace e della riconciliazione. Il riconoscimento arriva nell’anno del 70° anniversario dell’ordinazione sacerdotale e del decimo anniversario del cardinalato di Padre Ernest, che da anni vive a Firenze e ha costruito un legame profondo con la comunità cittadina.

“Il cardinale Simoni è diventato un punto di riferimento per tantissimi di noi e per tanti cittadini, sia fedeli sia appartenenti ad altre confessioni. È un simbolo di fede, di resistenza ma soprattutto è un simbolo di perdono e libertà di coscienza. La storia di Padre Ernest ci insegna che anche di fronte alle prove più dure si può scegliere di non cedere all’odio e di continuare a credere nell’umanità – dichiara la sindaca Sara Funaro -. La sua vita è una testimonianza straordinaria di coraggio e di speranza, che parla a tutti: Firenze è orgogliosa di averlo accolto e di poterlo considerare parte della propria comunità. Con il Fiorino d’Oro vogliamo esprimergli la gratitudine e l’affetto di un’intera città, ma anche consegnare alle nuove generazioni il valore del suo esempio: la pace, la libertà e il rispetto della dignità umana non sono mai conquiste scontate, ma responsabilità che ciascuno di noi è chiamato a custodire ogni giorno”.

Questa la motivazione del conferimento del Fiorino d’Oro:

“La città di Firenze conferisce il Fiorino d’Oro a Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni, per tutti ‘Padre Ernest’, nel 70° anniversario della sua ordinazione sacerdotale e dei dieci anni del suo cardinalato, trascorsi a Firenze, in segno di profonda gratitudine per il suo instancabile ministero evangelico e la sua tenace testimonianza di non violenza, vissuta da prigioniero negli anni della persecuzione della dittatura in Albania come anche in quelli da uomo libero della ricostruzione, in cui ha operato per asciugare le ferite profonde del suo Paese, contro rancori e possibili vendette e per una profonda riconciliazione.

‘Martire vivente’ dei nostri tempi, Padre Ernest è diventato simbolo di fede, resistenza, perdono e libertà di coscienza. Da quando si è trasferito a Firenze ha accompagnato la sua nuova città con costante vicinanza spirituale e umana, interpretandone i valori più alti: pace, umanesimo, fraternità, custodia delle tradizioni, integrazione, cura e attenzione alle fragilità personali e corali”.

Con la cerimonia di oggi, Firenze rinnova il proprio riconoscimento a una figura che ha fatto della propria esperienza di sofferenza una testimonianza di speranza, dialogo e fraternità.

“Salutiamo con grande gioia il conferimento avvenuto oggi in Palazzo Vecchio del Fiorino d’Oro al cardinale Ernest Simoni. Avevo proposto per il grande religioso albanese il Giglio d’Oro, quindi, apprendere che gli è stata invece tributata la massima onorificenza della città è davvero una splendida notizia”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Alessandro Draghi