Dopo l’ennesimo arresto per lui si sono aperte le porte del carcere. Martedì si è svolto il rito direttissimo a carico di un uomo già noto al Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, intercettato nel lunedì pomeriggio alla guida di uno scooter su lungarno Colombo. Gli agenti lo hanno riconosciuto e tenuto d’occhio per alcuni minuti, scoprendo la sua nuova abitazione in zona Campo di Marte. Poi, dopo averlo seguito fino a Gavinana, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Le risposte evasive e contradditorie dell’uomo hanno fatto sorgere gli agenti il sospetto che non avesse interrotto l’attività di spaccio per cui era stato arrestato e sottoposto all’obbligo di firma l’estate scorsa. Sono quindi scattate le perquisizioni sia al mezzo sia all’abitazione con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Municipale che hanno permesso di recuperare 36 grammi di cocaina, una bilancina di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 1.800 euro, probabile provento dell’attività illecita. Martedì la giudice della sezione penale del Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto effettuato dalla Polizia Municipale e per l’uomo ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Sempre martedì, altro intervento della Reparto Antidegrado, questa volta al Parco delle Cascine. Gli agenti hanno prestato assistenza a una ragazza di vent'anni, trovata seduta ai piedi di un albero in evidente stato di difficoltà e con ferite riconducibili a gesti autolesivi. Alla vista di alcune lamette, gli agenti hanno eliminato i potenziali pericoli e hanno poi affidato la giovane al personale sanitario arrivato con una ambulanza già chiamata da alcuni passanti. Durante l'intervento gli agenti hanno cercato di favorire il coinvolgimento dei familiari o di una persona di fiducia, possibilità che la ragazza però ha preferito rifiutare.

Successivi approfondimenti e una valutazione specialistica consentivano di delineare un quadro personale particolarmente complesso. Alla giovane sono stati forniti alcuni contatti di centri di recupero e strutture antiviolenza, per permetterle di accedere a eventuali percorsi di sostegno.Due episodi diversi, che mostrano come il servizio di controllo del territorio non si limiti alla prevenzione e al contrasto degli illeciti, ma comprenda anche interventi di soccorso, assistenza e attenzione verso le persone fragili e in difficoltà.“Voglio ringraziare la Polizia Municipale e, in particolare, gli agenti del Reparto Antidegrado per il lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio con professionalità, determinazione e grande attenzione alle persone – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio –.

Questi due interventi raccontano bene cosa significhi fare sicurezza in una città: contrastare con fermezza chi delinque, ma anche saper tendere una mano a chi attraversa un momento di fragilità. A tutte le agenti e gli agenti va il ringraziamento mio e dell'Amministrazione comunale”.