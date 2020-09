Fiesole, torna “Tutto & Nulla” (concerto per attore)

Il nuovo spettacolo di Maurizio Lombardi in scena l'11 settembre

A Fiesole ha debuttato, due mesi addietro con un sold out, e al Teatro Romano di Fiesole torna, venerdì 11 settembre, il nuovo spettacolo di Maurizio Lombardi “Tutto & Nulla”.



Scritto da Maurizio Lombardi ed Edoardo Zucchetti, che cura anche la regia, “Tutto & Nulla” è una sorta di concerto per attore, dove voce e corpo si fondono con il pubblico per rappresentare vizi e virtù di un’umanità spaesata.



Fondamentale, in queste senso, la partecipazione del chitarrista Giuseppe Scarpato – da anni al fianco di Edoardo Bennato – che sul palco disegna trame sonore di uno spettacolo intriso di narrazione, musica, canto, mimo, improvvisazione e spregiudicatezza.



A prendere vita sono personaggi veri e di fantasia: dalle storie di una famiglia alle prese con le avventure di tutti i giorni, ai racconti di nonni ultimi baluardi della memoria, alla bellezza e alle contraddizioni dell’universo femminile, all’importanza dell’amore e della poesia, fusi con le necessità quotidiane.



Il pubblico è trasportato in un viaggio spaziotemporale, tra fumosi cabaret e galassie, dove poesia, musica e cinema si fondono in un atto d’amore alla ricerca del futuro. La colonna sonora dello spettacolo è composta da canzoni inedite, nuove composizioni e un omaggio alla cultura musicale italiana.



Un viaggio dell’essere umano per tornare insieme, liberi di ridere, innamorarsi e commuoversi in un’estate inaspettata, diversa, precaria, ma dal sapore antico e nazional popolare. Abiti Stefano Ricci, chitarre Gibson, foto di scena di Marco Borrelli.



Dal “Pinocchio” di Matteo Garrone alla serie tv “The New Pope” di Paolo Sorrentino, Maurizio Lombardi e tra gli attori più apprezzati di questi anni, coronamento di una carriera iniziata nei teatri della sua Toscana.



I biglietti – posto unico non numerato 13,80 euro – sono disponibili nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (attenzione, negozi Coop temporaneamente inattivi) e online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it.



Estate Fiesolana 2020 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, con il contributo di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Le Chiantigiane, Il Salviatino, Sammontana. In collaborazione con Teatro Puccini e Ort-Orchestra della Toscana.



Info spettacoli

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.667566 – 055.5961293 - www.estatefiesolana.it



Sconti e riduzioni

I bambini sotto a 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Biglietti ridotti per i residenti nel Comune di Fiesole presso la cassa del Teatro Romano.



Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. Per l'acquisto scrivere a info@prgfirenze.it

Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.