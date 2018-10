Fiera di Scandicci 2018: imprese e prodotti locali alla campionaria più grande della Toscana

In occasione della Fiera, i negozi del centro allestiranno delle vetrine ad hoc per festeggiare l'evento

Non si può dare il via all’autunno senza la consueta “Fiera di Scandicci”, che si svolgerà dal 6 al 14 ottobre. La “Fiera” è, ormai, l’evento popolare più importante dell’anno per Scandicci, la vera festa della città in grado di attirare migliaia di visitatori da tutta l’area fiorentina, negli ultimi anni le presenze si sono notevolmente incrementale, arrivando a circa 400.000.

Quella di Scandicci è la più grande fiera campionaria di tutta la Toscana, con oltre 18.000 metri quadri di zona espositiva e circa 300 espositori. Tutto il centro è interessato e coinvolto dall’evento; una settimana caratterizzata da uno splendido connubio tra la parte commerciale/gastronomica ed appuntamenti culturali, spettacoli e animazioni.

L’inaugurazione avverrà sabato 6 ottobre alle ore 10.30 in Piazza della Resistenza, a cui farà seguito il consueto taglio del nastro da parte del Sindaco Fallani e la visita ai padiglioni.

“Anche quest’anno Confesercenti sarà presente in fiera con un padiglione dedicato alle PMI; uno spazio espositivo di circa 450 mq allocato nel cuore della Fiera, tra fermata Resistenza della tramvia e via Luzi. Sono circa 20 le aziende presenti, imprese di assoluto rilievo che esporranno prodotti di alta qualità con merceologia variegata: dall’abbigliamento compresi accessori per il tempo libero, agli articoli da regalo, arredo e complementi d’arredo, serramenti, tende da sole, consulenza nutrizionale e alimenti per animali, prodotti per la cura e la bellezza della persona,ristorazione, organizzazione eventi, matrimoni wedding catering, meeting e convention, sistemi di sicurezza per la casa, arredamento e trasformazione bagni, attività di consulenza immobiliare, etc. Anche quest’anno non mancherà la ChiantiBanca main sponsor del nostro padiglione. Quest’anno la novità è un corner allestito da InViola con possibile presenza in Fiera dei calciatori della Fiorentina. - afferma Alessandro Falcini Responsabile Generale Confesercenti Area Metropolitana

La “Fiera di Scandicci” è, ormai, da tantissimi anni un evento importantissimo e di rilievo nel panorama scandiccese, richiama un ampio numero di visitatori dall’intera provincia di Firenze e oltre. Anche quest’edizione darà visibilità alle eccellenze del territorio, quelle imprese che tutti i giorni sul campo lavorano tenacemente per poter svilupparsi sempre più.

Confesercenti rappresenta nel territorio scandiccese circa 800 imprese, ed ha la sua sede in Via Ugo Foscolo dove vengono erogati tutti i servizi utili e a supporto delle aziende.

“Ci auguriamo che anche quest’anno “La Fiera di Scandicci” riesca ad attirare il numero più elevato possibile di visitatori. – conclude Alessandro Falcini – Confesercenti non risparmierà effetti speciali per allietare gli animi degli avventori”.