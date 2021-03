Festa della Donna, le porte storiche si vestono di giallo

Firenze: il colore della mimosa stasera dalle 18,30 alle 22 anche nel loggiato dell’Istituto degli Innocenti, a San Miniato al Monte e allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare

Firenze si tinge di giallo, colore della mimosa, in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Le illuminazioni speciali a cura di Silfi spa, hanno preso forma già ieri sera 7 marzo, dalle 18,30 per tutta la notte, nelle sei porte storiche della città, Porta San Gallo in piazza della Libertà, Porta alla Croce in piazza Beccaria, Porta San Niccolò, Porta Romana, Porta San Frediano e Porta al Prato, il loggiato dell’Istituto degli Innocenti e la Basilica di San Miniato al Monte. E proprio a San Miniato al Monte erano presenti nella serata di ieri la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese con padre Bernardo e Matteo Casanovi e Manuela Gniuli, presidente e direttore generale di Silfi spa.

“Un modo per rendere visibile e concreta la volontà dell'amministrazione di celebrare questa importante giornata anche nel momento attuale - hanno sottolineato Bettini e Albanese - Grazie a Silfi, a Padre Bernardo e al Farmaceutico Militare per aver permesso la realizzazione di queste luci speciali”.

Luci gialle anche questa sera, 8 marzo, negli stessi luoghi, a cui si va a aggiungere lo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, dalle 18,30 alle 22.