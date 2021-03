"Vai a fare la calza!"

Uno speciale KNIT lunedì 8 marzo, dalle 17.00 alle 18.30, sulla pagina FB Libraccio Firenze, per parlare di creatività femminile, di economia e storia di e con le donne

I laboratori di uncinetto alla Libreria Libraccio di Firenze non si fermano! Anche quest'anno Kate Alinari presenta un divertente programma di corsi ispirato a Firenze

Questo incontro sarà in diretta Facebook sulla pagina della libreria Libraccio di Firenze. Mentre Kate ti insegnerà a fare un portagomitoli in feltro interverranno Sandra Burchi ricercatrice sociale Università di Pisa, Loretta Napoleoni giornalista e autrice del libro Sul filo di lana Mondadori , Francesco Ammannati storico economico autore del libro Per filo e per segno. L'arte della lana a Firenze nel '500 e Ilaria Caliri crochet design

Uncinetto Fiorentino è un'occasione per lavorare a uncinetto in compagnia dal vivo o virtualmente. I laboratori sono gratuiti e adatti anche ai principianti, puoi partecipare anche a un solo incontro pur avendo saltato gli altri.

Da ottobre 2020 a giungo 2021, un appuntamento al mese, per realizzare insieme un progetto dedicato a Firenze e i suoi simboli più famosi, tra storie e leggende anche meno conosciute raccontati da Eleonora Galardini – guida turistica

Per realizzare il progetto avrai bisogno di due gomitoli di Wash*Filz-it! di Schachenmayr nei colori che preferisci, cotone da ricamo Soft Embroidery di Anchor, uncinetto 8 mm, forbici, ago da lana e le dispense.