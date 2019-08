Ferragosto al parco dell'Anconella è una festa brasiliana

Jazz, yoga e teatro nella settimana più calda dell’estate a Firenze sud

Un po’ di Rio all’Anconella: Ferragosto al parco di Firenze sud si preannuncia come una grande festa brasiliana, per chi resta in città ma sogna distese di sabbia, sole e colori latini. La settimana più calda dell’estate è ricca di appuntamenti ad Anconella Garden, tutti rigorosamente a ingresso libero (accesso da via di Villamagna 39/d).

Mercoledì 14 agosto alle ore 18 torna lo yoga al parco: la partecipazione è gratuita, è sufficiente portare un telo o un tappetino da stendere sull’erba per rilassarsi nell’orario più dolce della giornata, fino a godersi il tramonto.

Giovedì 15 agosto il chiosco di Anconella Garden comincerà ad animarsi fin dal pomeriggio, seguendo ritmi brasiliani. Dalle ore 21.30 la performance live dei Fora da Ordem(Claudia Valastro alla voce, Gionni Dall'Orto, chitarra e voce, Adriano Saldarelli alle percussioni, Jeppe Catalano, djembè, Dror Briskin, pandeiro), per un Ferragosto tropicale nel polmone verde di Firenze sud.

Venerdì 16 agosto alle ore 21.30 torna la musica dal vivo, con atmosfere più intimistiche: appuntamento con il jazz sperimentale del duo Ipnotize (Renato Cantini, tromba e computer, Michele Staino, contrabbasso ed effetti). Il duo Ipnotize nasce nel 2013 dalla collaborazione tra il musicista e producer Cantini e il contrabbassista Staino. Entrambi appassionati di musica e arte scrivono una pagina intensa e appassionata della scena underground toscana, dalla quale trarranno non poche soddisfazioni e conferme. Con un setup completo di computer, effetti e i rispettivi strumenti, il duo interpreta in modo molto personale ciò che i più attenti ascoltatori chiamano nu-jazz.

La programmazione culturale di Anconella Garden è a cura del festival Diramazioni, che ha attivato una serie di prolifiche collaborazioni con le associazioni attive nel quartiere. Nato nel 2000 come festival itinerante, pensato per gli spazi pubblici fiorentini da artisti, studenti e associazioni riunite, dal 2008 Diramazioni, a cura dell’associazione culturaleCambiamusica! Firenze, ha trovato una casa base nel Parco dell’Anconella. Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu burger di manzo e di tonno, alette di pollo, frittura di mare con verdure, ma anche pizze, calzoni, covaccini e alternative vegetariane a prezzi pop. Per accontentare i gusti di tutta la grande famiglia Anconella.