Fenysia tra frasi d'amore e poetesse dimenticate

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre i primi due appuntamenti della nuova stagione

Riaprono gli eventi culturali a Scuola Fenysia con due appuntamenti nell'ambito del Festival L'Eredità delle donne.

venerdì 4 ottobre, ore 18:00

Lessico D'amore

Introduce Alba Donati

Organizzato da Le Lettere e Fenysia - Scuola di Linguaggi della Cultura -per L'Eredità delle donne

Programma off

[ingresso libero - posti limitati]

Lessico d’Amore è un viaggio attraverso il lessico amoroso di quattro poetesse di lingua inglese che hanno mostrato la forza di essere donne in modo femminile e indipendente attraverso un’aderenza totale al senso di sé, alla trasparenza nell’essere donna. Ciascuna con un proprio linguaggio: Anne Sexton, Carol Ann Duffy, Audre Lorde e Mina Loy



I traduttori - Rosaria Rosi Lo Russo, WiT - Women in Translation, Andrea Sirotti e Antonella Francini - presenteranno e analizzeranno ciascuna autrice attraverso le parole delle loro poesie.

Si passerà dai versi corrosivi e beffardi di Anne Sexton alla poesia prorompente di Audre Lorde, arrivando all’ironia fantastica di Anne Duffy e alle rotte dell’immaginazione di Mina Loy.

Lessico d’Amore presenta quattro scrittrici che hanno lottato per l’affermazione delle donna in maniera radicale e libera.

A conclusione dell’incontro verrà proiettato un breve video "Una Poesia alla Volta" che mostrerà persone comuni di tutte le età che leggeranno le poesie delle quattro autrici selezionate dalla Casa Editrice Le Lettere.

sabato 5 ottobre, ore 16:00

Le sconosciute

L’eredità delle poetesse dimenticate



di Alba Donati e Eleonora Pinzuti

per L'Eredità delle donne

[ingresso libero - posti limitati]

Per secoli, in Italia, si è tacitata tutta una produzione poetica e letteraria: quella delle donne, la cui scrittura è stata canonizzata con fatica e soltanto a partire dagli anni settanta. Questo silenziamento, come donne e come voci poetiche, ha colpito la parola delle donne, la "dicibilità" della loro esperienza: molte sono le poete (o poetesse) rimaste fra le pieghe del canone, assenti dai manuali, incognite o mal conosciute, a volte completamente dimenticate.

Ecco, Fenysia, che nasce dall’eredità morale di una donna di altri tempi, vuole portare ad emersione l’eredità delle poetesse sconosciute, non solo per arricchire la conoscenza, la poesia e la tradizione poetica ma anche e soprattutto per produrre empowerment, cioè forza del dire femminile.

Il monologo a due voci (Alba Donati e Eleonora Pinzuti) di 1 ora e mezzo comprende: letture di poetesse sconosciute della letteratura italiana attraverso i secoli, con una introduzione critica adatta ad un pubblico amplissimo e materiali multimediali.





Fenysia - Scuola di Linguaggi della Cultura

Palazzo Pucci

Via De' Pucci 4, Firenze

www.scuolafenysia.it