Fashion Revolution Fair 2018

Al Lottozero di Prato, il 21/2 aprile, dalle ore 10 alle ore 19

Da Lottozero / textile laboratories, centro polifunzionale di ricerca, sperimentazione e networking internazionale per l'arte, il design e la cultura tessile, torna, in occasione della Fashion revolution globale, la Fashion Revolution Fair, per promuovere la presa di coscienza nel campo della moda, per muoversi verso un futuro più etico e sostenibile, rispettando persone e ambiente.

Dopo il grande successo dell’edizione del 2017 torna a Prato la Fashion Revolution Fair. Lottozero partecipa alla Fashion Revolution Week, evento mondiale dedicato alla consapevolezza nel consumo della moda, con un evento di due giorni, nel fine settimana del 21 e 22 aprile 2018. L’evento si pone a metà tra showroom e fiera, in cui gli attori principali saranno: alcuni dei migliori stockisti della zona di Prato, che esporranno e venderanno la loro merce più particolare e di qualità e sarti/stilisti sia locali che internazionali, che lavoreranno in diretta nello spazio e esporranno e venderanno alcuni dei loro pezzi unici