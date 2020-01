Venerdì 10 gennaio, nell'ambito di Pitti Uomo, quarta edizione dell’esclusivo evento fiorentino

Gusto e stile si fondono per la quarta edizione della Fashion Night targata Laba Firenze e B-Roof: un omaggio alla bellezza in tutte le sue sfaccettature che venerdì 10 gennaio, a partire dalle 20, animerà ancora una volta il ristorante panoramico del Grand Hotel Baglioni (piazza dell’Unità Italiana, 6), per una notte magica.

L’evento esclusivo chiuderà la Settimana internazionale della Moda maschile e si snoderà attorno al tema delle “Contaminazioni”, riproposte sia in chiave culinaria che fashion. La serata prevede infatti una cena placée (riservata ad ospiti istituzionali, del settore moda e della comunicazione), intervallata dalle uscite in passerella di quattro collezioni realizzate dagli studenti di Moda della Laba. Ben sedici outfit, uomo e donna, che metteranno in evidenza l’abilità dei giovani stilisti della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Filo conduttore della sfilata, “l’Est che incontra l’Ovest”: un tuffo tra Oriente e Occidente, sull’onda delle reciproche influenze che si sviluppano nella cornice di un mondo globalizzato. I quattro studenti, due di nazionalità italiana e due di nazionalità cinese, proporranno soluzioni trasformabili e multistrato, adattabili a contesti diversi, in un gioco di richiami e sovrapposizioni davvero affascinante. Un incontro culturale declinato anche nei piatti dello chef del B-Roof, Richard Leimer.

La regia della serata sarà curata dall’agenzia Fashion Concept. L’appuntamento si aprirà con una performance di Sound Design del maestro Andrea Gozzi.

La serata è rigorosamente a numero chiuso e su invito.

La Fashion Night, giunta alla sua quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra la LABA - Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e la kermesse Moda@Baglioni: l’idea è dar vita all'evento glamour fiorentino per eccellenza, che chiude il Salone internazionale dedicato alla moda maschile, sia durante la Summer edition che in concomitanza con la Winter edition. Una occasione preziosa per mostrare tutto il potenziale di un territorio in cui si coltivano giovani talenti.

CHI E’ LABA? – La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da oltre 15 anni e presenta corsi accademici strutturati, offrendo la possibilità di conseguire diplomi in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design.

Ogni anno organizza seminari, workshop ed esperienze in aula con aziende nazionali e internazionali, per rafforzare sempre più il legame tra il mondo della formazione e quello del lavoro.

B-ROOF: INFO - Il ristorante panoramico B-Roof, situato al quinto piano dello storico Grand Hotel Baglioni di Firenze, rappresenta il volto contemporaneo di una storia unica nel campo della ristorazione. Il mix di grande cucina e location esclusiva, lo rende un locale unico e imperdibile.