Fanno esplodere il Bancomat: ricerche in corso

Durante la notte, intorno allo ore 03.00, i Carabinieri della Stazione di Rufina sono intervenuti presso l’Istituto Bancario Intesa Sanpaolo poiché ignoti hanno fatto esplodere il bancomat, ubicato in via Piave, asportando il denaro contante, in corso di quantificazione.

Sul posto oltre ad i militari della Compagnia di Pontassieve sono intervenuti, per effettuare il sopralluogo e le indagini, i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche e gli artificieri del Comando Provinciale di Firenze. In corso gli accertamenti per individuare mezzi, vie di fuga nonché gli autori