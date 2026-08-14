​Ex OGR: il social housing con la data di scadenza

Passeggiando per le strade di Firenze, è ormai consuetudine imbattersi in imponenti recinzioni di cantiere e rendering patinati che promettono la "rinascita" di interi quadranti urbani. Eppure, dietro gli slogan della rigenerazione, serpeggia tra i cittadini una sensazione di esclusione: quella di essere diventati spettatori passivi di decisioni già blindate altrove.

Il caso delle ex Officine Grandi Riparazioni nel Parco delle Cascine rappresenta questo cortocircuito democratico, mentre l'amministrazione parla di "percorsi di ascolto". Presentato come un'apertura verso la cittadinanza, è in realtà un'attività interamente finanziata da Flora Development, ovvero la proprietà privata dell'area. Sul portale della trasparenza del Comune di Firenze non esiste alcun atto, delibera o determinazione che disciplini questo processo. Non è stato nominato alcun Garante dell'informazione e della partecipazione, figura prevista dalla Legge Regionale 65/2014 (articoli 37 e seguenti), a cui spetterebbe il compito di rendere pubblico e imparziale il programma delle attività.

L'operazione appare ancora più sbilanciata se guardiamo ai conti pubblici: mentre il Comune investe ben 34 milioni di euro (fondi regionali e comunali tramite la delibera 286/2024) per realizzare le infrastrutture esterne e la viabilità che rendono l'area accessibile, il privato si limita a finanziare il proprio "raccordo" e, paradossalmente, la comunicazione su sé stesso.

"Il pubblico paga l'infrastruttura che rende raggiungibile l'operazione; il privato realizza il proprio raccordo e finanzia l'informazione su sé stesso" denuncia il consigliere comunale Palagi.

Il destino delle ex OGR è indissolubilmente legato a quello del Parco delle Cascine, ma qui la gestione pubblica sembra essersi smarrita in un labirinto burocratico. La Fondazione per le Cascine, annunciata oltre un anno fa dalla Giunta Funaro, rimane a oggi un guscio vuoto. Non esiste uno statuto, non c’è una programmazione e, soprattutto, non si comprende come un ente "tutto pubblico", nominato dalla stessa amministrazione che ha finora fallito nel contrastare il degrado del parco, possa rappresentare una soluzione di discontinuità.

Il vero "trucco" urbanistico si nasconde tra le righe del Piano Operativo, precisamente nella scheda AT 08.01. Qui, la flessibilità tecnica diventa lo strumento per stravolgere il volto sociale dell'area senza passare dal confronto politico in Consiglio Comunale. L’area prevede una superficie edificabile totale di 42.000 mq. Sulla carta, la quota destinata al turistico-ricettivo è fissata al 15% (6.300 mq). Tuttavia, l'articolo 4 delle norme tecniche introduce una clausola di flessibilità del 20% sulla superficie complessiva. Tradotto in numeri reali: la superficie destinata agli alberghi può lievitare quasi automaticamente fino al 35%, raggiungendo i 14.700 mq.

Si tratta di una trasformazione radicale: una potenziale marea di posti letto turistici che erode lo spazio destinato alla città che vive, il tutto autorizzato tramite semplici uffici tecnici, bypassando il dibattito democratico sulla visione di Firenze.

Un altro pilastro della propaganda riguarda gli 8.400 mq destinati alla residenza convenzionata, venduti come la risposta del Comune all'emergenza abitativa. Ma basta leggere i dettagli tecnici per capire che si tratta di un beneficio effimero. Secondo l'articolo 37, questa quota include anche lo studentato privato e, dettaglio ancora più critico, la convenzione ha una durata di soli vent'anni. Non si stanno creando case popolari o soluzioni abitative permanenti per le famiglie fiorentine, ma "bolle" residenziali temporanee. Allo scoccare del ventesimo anno, questi immobili torneranno pienamente sul libero mercato, annullando ogni finalità sociale e restituendo il valore immobiliare, moltiplicato dalla rigenerazione pubblica, direttamente nelle mani della speculazione privata.

Il dibattito non deve ridursi a un pregiudiziale "no ai privati", ma alla qualità del loro intervento. L'esperienza di modelli come il Parco dei Renai dimostra che la gestione del verde e delle aree urbane può beneficiare di una visione manageriale, a patto che ci sia una regia pubblica ferrea e una programmazione chiara.

Oggi, a Firenze, la Giunta Funaro sembra aver abdicato a questo ruolo di controllo, favorendo soggetti che puntano alla speculazione immobiliare mordi-e-fuggi piuttosto che investitori disposti a operare sotto il coordinamento delle istituzioni per il bene collettivo. Senza una programmazione pubblica forte, il territorio non viene valorizzato, ma semplicemente svenduto al miglior offerente, lasciando ai cittadini i costi sociali e ambientali delle trasformazioni.

La trasformazione dell'area ex OGR e del sistema delle Cascine non è una partita tecnica fatta di indici e volumetrie, ma una questione di sovranità della residenza. La politica ha il dovere morale e civile di essere alleata dei cittadini e non un semplice facilitatore burocratico per i grandi trasformatori immobiliari. Se i percorsi di partecipazione sono pagati dai privati e le norme urbanistiche permettono di raddoppiare gli hotel con un colpo di penna, il controllo democratico è un'illusione.