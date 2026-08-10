Emergenza casa a Firenze: la carica dei giovani

Non è solo una questione di degrado, ma di sopravvivenza sociale: la città che incanta il mondo sta espellendo chi la vive. Il mercato immobiliare fiorentino è oggi a un punto di rottura, un crocevia pericoloso dove si scontrano vecchi fallimenti gestionali, nuove visioni di rigenerazione e una speculazione che non fa sconti.

La vicenda delle "Case Le Quinte" è un paradosso fiorentino. Parliamo di 161 alloggi finanziati per il 45% con soldi pubblici (programma "20.000 alloggi in affitto" del 2001) e destinati per convenzione al canone concordato perpetuo. Eppure, nonostante il vincolo sociale, la società costruttrice è fallita e gli immobili sono finiti all'asta.

Il dato che urla vendetta è il prezzo: 137 alloggi tra via Niccolò da Tolentino e via Arnoldi sono stati venduti in blocco a circa 33.000 euro l'uno. Una cifra ridicola rispetto al costo storico di costruzione (100-150 mila euro). Perché il Comune non ha esercitato il diritto di prelazione a questo prezzo stracciato?

I nulla osta che hanno sbloccato le vendite sono stati firmati in piena estate – il 14 agosto 2024 per via di Scandicci e via Arnoldi, e il 28 luglio 2025 per via da Tolentino – senza mai passare dal Consiglio comunale. Ma la vera "bomba" è tecnica: chi acquista subentra automaticamente nel ricorso al TAR Toscana (R.G. 472/2023) presentato dalla curatela fallimentare per far cadere il vincolo del canone concordato. Se il tribunale darà ragione ai privati, 161 famiglie si troveranno alla mercé del mercato.

"A quelle cifre l'acquisizione pubblica non sarebbe un onere, ma un'opportunità: l'unico soggetto per cui quel vincolo non è un problema è il pubblico, che non cerca profitto sull'affitto ma garantisce il diritto alla casa" afferma Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune.

Il dibattito politico si è infiammato oggi attorno alle mozioni di Alleanza Verdi e Sinistra sugli immobili sfitti. La reazione delle opposizioni è stata una trincea ideologica: Guglielmo Mossuto (Lega) ha evocato lo spettro delle requisizioni, definendo la proprietà privata "sacra" e la proposta di AVS una "pazza e pericolosa idea".

Tuttavia, oltre la retorica della "proprietà sotto attacco", emerge un dato contro-intuitivo che sposta la responsabilità proprio sul pubblico. Luca Santarelli (Gruppo Misto) ha sollevato un tema: il Comune di Firenze possiede già oltre 800 immobili attualmente non occupati. Prima di agire coercitivamente sui privati, la domanda è d'obbligo: perché l'amministrazione non valorizza il proprio immenso patrimonio sfitto? È troppo facile agitare lo spauracchio delle requisizioni mentre si lasciano marcire ottocento chiavi nei cassetti di Palazzo Vecchio.

Se il caso "Le Quinte" rappresenta il fallimento del vecchio modello di gestione, il nuovo "Piano Città degli immobili pubblici" prova a essere l'antidoto. L'accordo tra Comune, Agenzia del Demanio e Università su 17 "grandi contenitori" urbani segna uno scacco alle logiche delle dismissioni. Non si vende più al miglior offerente privato, ma si rigenera per scopi sociali.

Il cambio di paradigma punta a seguire il "modello Caserma Mameli", già adottato per il social housing. I pilastri della strategia illustrati da Renzo Pampaloni (PD) sono chiari:

Consumo di suolo zero: rigenerare l'esistente senza cementificare un centimetro in più.

rigenerare l'esistente senza cementificare un centimetro in più. Tutela delle Cascine: blindare la Facoltà di Agraria contro l'avanzata di studentati privati a tariffe di lusso.

blindare la Facoltà di Agraria contro l'avanzata di studentati privati a tariffe di lusso. Sostenibilità integrata: neutralità climatica e transizione energetica per i complessi recuperati.

È la sfida per passare dalla "vendita dei gioielli di famiglia" alla creazione di uffici statali, alloggi per studenti e servizi di prossimità che riportino i residenti nei quartieri.

Mentre la politica si avvita in polemiche, c'è un settore che sta silenziosamente cambiando pelle. Il report di Confcooperative Habitat Toscana rivela una sorpresa: tre presidenti di cooperativa su 10 sono under 35. In un Paese per vecchi, le cooperative di comunità sono diventate l'ultimo baluardo contro lo spopolamento, specialmente nelle aree interne dove operano al 77%.

Nonostante il ricambio generazionale, la leadership è un club quasi esclusivamente maschile, con l'80-83% dei ruoli apicali occupati da uomini. Il futuro dell'abitare a Firenze e in Toscana ha il volto dei giovani, ma fatica ancora terribilmente a parlare al femminile.

Firenze sta giocando una partita a scacchi con il proprio futuro. Da una parte abbiamo l'ombra di "Le Quinte", una "bomba sociale" innescata da nulla osta firmati nel silenzio di agosto e da un ricorso al TAR che minaccia di trasformare alloggi popolari in profitti speculativi. Dall'altra, la promessa di un "Piano Città" che vuole smettere di svendere il patrimonio pubblico.

Resta una domanda provocatoria: come può una città permettersi di perdere 161 appartamenti sociali venduti a 33.000 euro l'uno, quando ne ha altri 800 vuoti? Se Firenze non saprà dare una risposta rapida e strutturata, il rischio è che la rigenerazione urbana resti solo una bella parola in un comunicato stampa, mentre i cittadini continuano a essere espulsi dalla propria città. Firenze resterà una città per chi ci vive o diventerà definitivamente un museo ad uso e consumo degli investitori?