Champions League Volley, il girone di Scandicci

Si è svolto oggi, mercoledì 15 luglio, presso il Broadcasting Centre Europe di Luxembourg City, il sorteggio della fase a gironi della CEV Champions League 2027. La stagione 2026-2027 rappresenterà la settima partecipazione della Savino Del Bene Volley alla massima competizione europea per club, con la società che si è presentata al sorteggio inserita in prima fascia e forte dei risultati ottenuti nelle ultime due edizioni della manifestazione, concluse entrambe con la qualificazione alle Final Four.

L'urna ha inserito la Savino Del Bene Volley nella Pool D, insieme alle turche dell'Eczacibasi Peron Istanbul, alle serbe del Tent Obrenovac e a una squadra che emergerà dal terzo turno preliminare.

L'avversaria di maggior prestigio del girone sarà senza dubbio l'Eczacibasi Peron Istanbul, formazione affrontata nella semifinale della Champions League 2026. Più in generale sono cinque i precedenti con la formazione turca, con la formazione di Istanbul che si è imposta in tre occasioni contro i due successi della Savino Del Bene Volley.

Le serbe del Tent Obrenovac rappresentano invece un'avversaria già incontrata nel primo turno preliminare della CEV Champions League 2020-2021.

In quell'occasione la squadra serba venne superata nettamente dalle toscane, che si imposero con un doppio 3-0.

Come detto resta ancora da definire la quarta squadra del raggruppamento, che uscirà dal terzo turno preliminare.Nel secondo turno si sfideranno Turan Tovuz (Azerbaigian) e Mladost Zagreb (Croazia), oltre a OK Herceg Novi (Montenegro) e Maritza Plovdiv (Bulgaria).

Le due vincitrici di queste sfide si affronteranno successivamente per conquistare l'ultimo posto disponibile nella Pool D.Il calendario della fase a gironi sarà definito nelle prossime settimane.

È già noto che l'esordio casalingo della Savino Del Bene Volley in Champions League è previsto tra martedì 24 e giovedì 26 novembre 2026, mentre la sfida interna contro l'Eczacibasi Peron Istanbul sarà l'ultima gara della fase a gironi, in programma il 3 febbraio 2027.

Al termine del sorteggio è arrivato il commento del direttore sportivo della Savino Del Bene Volley, Francesco Paoletti:“Come sempre i sorteggi dei gironi di Champions League mettono davanti quelle che sono le squadre migliori d'Europa e anche in questo caso, ovviamente, non fa eccezione. Per quanto ci riguarda penso sia stato un sorteggio che ci mette subito davanti una squadra fra le più accreditate per la vittoria finale, perché Eczacibasi questo è, dopo aver condotto una campagna di rafforzamento sontuosa.Non nascondo una certa curiosità per avere subito un incontro con Kate (NDR, Antropova), una ragazza che abbiamo visto crescere e formarsi negli ultimi anni da noi.

Sarà un incontro che, oltre a un risvolto sportivo, avrà anche un valore da un punto di vista emotivo.Le altre squadre? Direi che Tent Obrenovac è una formazione serba che arruola sempre dei talenti giovani all'interno del proprio roster, mentre per l'ultima squadra del girone dovremo attendere ancora un po' per capire quale sarà, aspettando lo svolgimento dei turni preliminari.Tutto sommato ritengo che sia un sorteggio che ci pone in una buona situazione.

Poteva andare meglio, ma sappiamo il valore delle squadre che compongono questa manifestazione e, nel momento in cui vi prendiamo parte, sappiamo anche che per arrivare in fondo prima o poi bisogna affrontare le squadre migliori.Ritengo quindi che sia stato tutto sommato un buon sorteggio e aspettiamo adesso la giornata del 3 febbraio, quando avremo nuovamente a Scandicci l'Eczacibasi con Kate a guidare il suo attacco.”