​Elezioni a Firenze: Schmidt usa lo slogan di Donald Trump

Nella foto la copertina di oggi del Corriere Fiorentino

Firenze, 21 aprile 2024- Venerdì The Times ha pubblicato un’intervista in cui Eike Schmidt parla di Firenze usando uno slogan simile a quello della campagna elettorale per le presidenziali 2016 di Donald Trump.

“Eike Schmidt insiste a definire squisitamente civica la sua candidatura, ma la verità è sotto gli occhi di tutti: oltre ad aver scelto l’onorevole Donzelli come guida alla scoperta della nostra città, oltre ad aver subito fatto sue le solite battaglie e posizioni retrograde della destra cittadina e farsi sostenere da un ex membro di CasaPound. Sarebbe più onesto se Schmidt si levasse una volta per tutte il tocco accademico e indossasse il fez d’ordinanza” dichiara Andrea Vannucci, consigliere del Partito Democratico in Regione Toscana.

"Finge di essere moderato ma anche nello slogan che lo identifica sceglie di collegarsi a Trump, un incendiario impresentabile -scrive su X l'on. Federico Gianassi (Pd)- Firenze non è così. Firenze è già grande, è sempre stata grande e sempre lo sarà. Non ha bisogno di trumpiani italici".