Firenze, Jacopo Bianchi si candida con Forza Italia

Jacopo Bianchi, un volto noto della politica fiorentina, già Consigliere comunale di Forza Italia e Consigliere di quartiere, torna in pista e si candida nelle liste di Forza Italia per le prossime elezioni comunali di giugno 2024. Classe 1972, conosciuto per avere animato le battaglie per gli scooteristi fiorentini con il cosiddetto "Partito dei motorini", Bianchi è adesso tra l'altro pilota UAS (drone) certificato dal 2016 e video maker, noto anche per avere ripreso in diretta tv per la prima volta lo Scoppio del Carro con riprese aree con drone speciale.

"Ho accettato - dichiara Jacopo Bianchi - la candidatura in Consiglio comunale di Firenze richiesta da Forza Italia, nelle persone della Vice coordinatrice nazionale On. Deborah Bergamini e del Vice coordinatore regionale e Consigliere regionale Marco Stella, perché sento di dover partecipare alla vittoria di libertà che avverrà con l'elezione a Sindaco di Eike Schmidt, che permetterà finalmente l'alternanza al governo della città che, dal 1995, non avviene.Tra i primi punti che, quando sarò eletto come Consigliere comunale in Palazzo Vecchio, presenterò - poiché particolarmente sentiti dai cittadini e che mi sono stati più spesso segnalati - ci sono: l'eliminazione dello Scudo Verde ancora non attivo (che prevede il controllo telematico anche nelle periferie), l'eliminazione della linea tramviaria Campo di Marte (progetto invasivo che distrugge una città, elimina posti auto e non offre un'alternativa efficace) e la diminuzione del 60% della cifra delle contravvenzioni nel bilancio previsionale del Comune (nel 2023 sono stati raccolti 125 i milioni di euro, 9 milioni in più rispetto al 2022).

Per quanto riguarda gli altri punti - prosegue Bianchi - li presenterò in una conferenza stampa all'interno di quella che ho chiamato la "Carta del Buonsenso"."

Il candidato Bianchi, in occasione di questa campagna elettorale, ha anche dato vita al progetto web www.sindacodifirenze.it nato allo scopo di permettere un coinvolgimento attivo degli elettori attraverso una politica maggiormente partecipata; ad ora il sito ha già raggiunto oltre 6000 visitatori in pochi giorni dal lancio e resterà attivo per tutta la legislatura se Schmidt sarà eletto sindaco.