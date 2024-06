È il giorno delle elezioni: aperti i seggi

Oggi è il giorno delle elezioni. In Toscana andranno al voto 185 Comuni su 273 complessivi (il 67,8 del totale); tra questi, 86 sotto i 5 mila abitanti; 65 tra 5 e 15 mila abitanti; 34 sopra i 15 mila abitanti, compresi tre capoluoghi: Firenze, Livorno e Prato.

Si vota oggi sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domani domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 in contemporanea con le europee. Gli eventuali ballottaggi (per i Comuni oltre i 15 mila abitanti, laddove nessun candidato avrà superato il 50% dei voti) si terranno il 23 e 24 giugno. Lo scrutinio per le europee inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

La candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro ha già votato, alle ore 17:00, alla sezione 59 del liceo Castelnuovo (in via della Colonna 10).

Approfondimenti Nel giorno delle europee 185 Comuni eleggeranno sindaci e consigli

Anche il candidato sindaco di Sinistra Progetto Comune (Possibile, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista) e Firenze Ambientalista e Solidale) Dmitrij Palagi si è già recato al voto.

A Empoli Alessio Mantellassi ha votato alle ore 17:00 alla sezione 31 della scuola elementare di Ponte a Elsa, in via Caduti di Cefalonia.

Lo scrutinio per le elezioni comunali dopo il voto dell’8 e 9 giugno avrà inizio lunedì 10 alle 14:00.