"Dulcis in primis": venerdì 10 maggio a Montecatini

Sfida regionale finale all'ultimo dessert

FIRENZE- A colpi di frolla e chantilly, pan di spagna e crema pasticcera, mandorle e cioccolato va in scena il gran finale della sfida fra istituti alberghieri della Toscana. L'epilogo del concorso "Dulcis in Primis" promosso dalla Regione e rivolto agli studenti delle ultime classi dei corsi di enogastronomia, si svolgerà venerdì 10 maggio all'Istituto professionale di Stato "F.Martini" a Montecatini Terme, via del Castello 2.

L'inizio è previsto intorno alle 9, mentre la premiazione del dolce vincitore, dopo un'intensa giornata passata avvicendandosi ai fornelli fra mestoli, stampi e golosi assaggi, dovrebbe avvenire intorno alle 16.30.

L'evento è aperto al pubblico, che potrà intervenire in tutte le fasi della manifestazione che declinerà in tante sfiziose ricette, anche rivisitandole, i dolci della tradizione. Protagonista assoluto il territorio toscano, con i suoi prodotti di eccellenza.

Nell'occasione saranno serviti agli ospiti prodotti rigorosamente a filiera corta preparati dall'istituto alberghiero Martini. All'evento hanno dato il loro contributo numerosi consorzi di produttori della regione.



Per la Regione ci sarà l'assessora all'istruzione formazione e lavoro che ha seguito tutte le tappe dell'iniziativa.

L'Istituto Martini di Montecatini è risultato vincitore del concorso dedicato ai primi piatti toscani nel 2018 e, per questo, è stato scelto per ospitare l'edizione di quest'anno dedicata ai dolci. Il dessert preparato dalla scuola ospite sarà comunque fuori gara.

Gli Istituti in "competizione" sono quindi 15, ciascuno con una delegazione di massimo 4 studenti che frequentano il quarto o quinto anno del corso di enogastronomia: