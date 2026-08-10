Dsu: il nuovo bando per le borse di studio 2026/2027

È online il bando dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana per l'assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti iscritti o che intendono iscriversi agli Atenei toscani nell'anno accademico 2026/2027. L'iniziativa, realizzata in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale, rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

I vincitori della borsa potranno beneficiare di un contributo economico, dell'accesso gratuito alle mense universitarie, dell'alloggio nelle residenze del DSU per gli studenti fuori sede e dell'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie prevista dagli Atenei.

"Garantire a ogni giovane la possibilità di studiare e costruire il proprio futuro, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, è una delle priorità della Regione Toscana – dichiara l'assessora regionale all'università e al siritto allo studio Cristina Manetti –. Con questo bando confermiamo un investimento concreto sul talento e sul merito, offrendo non solo un sostegno economico, ma un sistema di servizi che comprende alloggi, ristorazione e opportunità di mobilità internazionale. Vogliamo che nessuno rinunci all'università per ragioni economiche e che la Toscana continui a essere una regione capace di attrarre, accogliere e accompagnare le studentesse e gli studenti nel loro percorso di formazione e crescita."

Possono partecipare gli studenti iscritti o che intendono iscriversi alle università e agli istituti di alta formazione della Toscana in possesso dei requisiti economici e di merito previsti dal bando. La domanda deve essere compilata online attraverso lo sportello studente disponibile sul sito del DSU Toscana.

Restano confermati i requisiti economici con ISEE fino a 27.000 euro e ISPE fino a 60.000 euro.

Per il prossimo anno accademico saranno disponibili 1.917 posti alloggio a Firenze, 1.705 a Pisa e 1.200 a Siena. Qualora gli aventi diritto superino i posti disponibili, gli studenti fuori sede con regolare contratto di affitto potranno usufruire di un contributo fino a 3.150 euro per la borsa annuale e fino a 1.575 euro per quella semestrale.

Sono inoltre confermate le misure di sostegno dedicate agli studenti con disabilità, agli studenti con figli minori, ai care leavers, alle studentesse iscritte ai corsi STEM e a chi frequenta con merito un doppio percorso universitario. Possono concorrere ai benefici anche gli studenti stranieri, gli italiani residenti all'estero, gli apolidi, i rifugiati politici, i titolari di protezione sussidiaria e i richiedenti asilo, secondo le modalità previste dal bando.

La domanda è aperta anche agli studenti iscritti al semestre filtro, con procedure adeguate ai tempi della graduatoria nazionale.

"Anche quest'anno, con il bando per l'assegnazione della borsa di studio e del posto alloggio – commenta il presidente del DSU Toscana Marco Del Medico – consentiremo a un numero considerevole di studenti in difficoltà economica di accedere ai benefici necessari per intraprendere o proseguire il percorso universitario. Si conferma così l'impegno del DSU Toscana nel garantire il diritto allo studio, offrendo risposte concrete a una delle percentuali più alte d'Italia di borsisti e assegnatari di posto alloggio, grazie anche al forte investimento della Regione Toscana a favore dell'accesso all'istruzione universitaria."

Le domande potranno essere presentate dal 20 luglio fino alle ore 13 del 7 settembre 2026 per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico. Per gli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione il termine va dal 25 settembre al 16 novembre 2026, sempre entro le ore 13. Le scadenze valgono anche per gli studenti che perfezioneranno l'iscrizione dopo il superamento di test o prove di ammissione.Il DSU prevede inoltre un'integrazione della borsa di studio per gli studenti ammessi ai programmi di mobilità internazionale. Il contributo è intitolato a "Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini", in ricordo delle tre studentesse toscane scomparse nel 2016 durante un soggiorno Erasmus in Spagna.