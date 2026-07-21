Giovanisì, il 10 ottobre torna il Next Generation Fest

La Regione Toscana annuncia la quinta edizione del Next Generation Fest sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze.

L’iniziativa gratuita ideata da Bernard Dika nell’ambito delle politiche giovanili regionali, celebra la Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020 e conferma l’impegno della Regione nel valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni. Riconfermata la collaborazione con ARTI, la presenza di Parlamento Europeo, Forze Armate e dell’ordine, DSU, ISPRO, enti e agenzie regionali e numerosi altri partner istituzionali.

L’ edizione 2026 del Next Generation Fest anticipa il Festival delle Regioni, ospitato sempre nel mese di ottobre dalla Regione Toscana che sarà dedicato al tema del rapporto tra territori, giovani e futuro: un’occasione per connettere la tradizione e l’identità delle comunità locali con l’innovazione e le nuove visioni delle giovani generazioni.Tra radici storiche e prospettive future, il festival riafferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nei percorsi di cambiamento, partecipazione e sviluppo del territorio.

Con questo obiettivo, il Next Generation Fest 2026 porterà al Teatro del Maggio Fiorentino decine di personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell’impresa e della comunicazione, chiamate a confrontarsi con le migliaia di giovani presenti. Un appuntamento che si inserisce nel percorso di crescita della manifestazione, dopo le 20.000 presenze registrate nell’edizione 2025.Il Next Generation Fest non si esaurisce in una singola giornata, ma rappresenta una tappa di un impegno più ampio e continuativo della Regione Toscana a favore dei giovani.

Un impegno che si traduce in politiche, strumenti e opportunità concrete per il diritto allo studio, la formazione, l’accesso al lavoro, il sostegno all’imprenditorialità, la partecipazione, la cittadinanza attiva e la promozione della cultura.

Secondo il presidente Giani: “Il Next Generation Fest torna anche quest’anno come uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati ai giovani, confermando la volontà della Regione Toscana di investire con continuità sul loro talento, sulle loro idee e sulla loro capacità di immaginare il futuro. La quinta edizione precede il Festival delle Regioni e rappresenta una tappa significativa di un percorso che mette al centro il rapporto tra territori, innovazione e nuove generazioni. Come Regione Toscana siamo orgogliosi di ispirare e farci ispirare a nostra volta da migliaia di ragazze e ragazzi che saranno protagonisti di una giornata di confronto e ascolto. I giovani sono il presente e la forza della nostra comunità e da questa giornata traiamo lo slancio necessario per mettere in campo politiche in cui i giovani siano finalmente i veri protagonisti non solo i destinatari”.

“5 anni di storia del Next Generation Fest – ha detto il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika - E’ emozionante guardare dove siamo arrivati, ma è ancora più bello guardare alle sfide e ai traguardi che ancora ci attendono. I giovani non sono soltanto il futuro, ma soprattutto il presente della nostra Toscana, in tutti i campi: nella scuola, nel lavoro, nel sociale nella politica, nella vita delle istituzioni. È un messaggio in cui, come Regione Toscana, crediamo profondamente e che anno dopo anno acquista sempre maggiore forza. Lo ribadiremo il 10 ottobre insieme a tante personalità vicine alle nuove generazioni, che sapranno interpretarlo da prospettive diverse. Un impegno che non si esaurisce in una giornata, ma si traduce ogni giorno nelle politiche di Giovanisì, attraverso opportunità concrete per studiare, formarsi, entrare nel mondo del lavoro, fare impresa e partecipare attivamente alla vita della comunità”.

Saliranno sul palco di Ngf tra gli altri: Mattia Stanga, creator bresciano e volto dei POV italiani; Antonella Arpa - Himorta, content creator che con oltre 1 milione di follower, è la cosplayer più seguita d'Europa; Eddie Brock, cantautore classe 1997, dopo “Non è mica te”, nel 2026 debutta a Sanremo con “Avvoltoi”; Simonetta Cheli, Direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA e Responsabile del centro ESA-ESRIN di Frascati, Monica Calcagni, medico chirurgo, ginecologa, sessuologa autrice e divulgatrice scientifica; Manuel Agnelli leader degli Afterhours, è una figura centrale dell’alt-rock italiano: cantautore, produttore, autore TV e giudice di X Factor; Sarafine cantautrice e produttrice calabrese, vincitrice di X Factor 2023, con il suo live pop/elettronico, ha fatto sold out ovunque.

Alla conduzione, fin dalla prima edizione Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles, punto fermo al quale si affiancheranno altri nomi nel corso della giornata sul main stage.Confermati anche quest’anno i Phrones, comici e content creator, “inviati speciali” d’eccezione in giro per gli ambienti del teatro.

Oltre al main stage, il Next Generation Fest offrirà numerosi spazi e attività che ciascun partecipante potrà scoprire e vivere. Tra questi:– NGF Garden e NGF Lab, area interviste e dibattiti a cura di Toscana Notizie e Intoscana,– NGF Expo, area stand di enti regionali, nazionali e europei, per conoscere le opportunità messe in campo per i giovani,– NGF Job, area a cura di ARTI, Agenzia regionale per l’impiego, in cui si svolgeranno i colloqui con le imprese che hanno sede in Toscana;

L’iniziativa è organizzata dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziata interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale. L’evento è patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tra i media partner (in progress): Skytg24 - tv esclusiva nazionale, Ansa, La Repubblica, La Nazione, Luce!, Corriere Fiorentino, L'Espresso, intoscana.it.

L’iscrizione all’evento è gratuita e i posti sono limitati

Info: https://giovanisi.it/nextgenerationfest/