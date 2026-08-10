La Gaberiana 2026: un premio a Fiorella Mannoia

Fotografie di Fabio Vanzi

Ieri la prima serata, in occasione della quale è stato conferito il premio La Gaberiana 2026 a Fiorella Mannoia. Un'artista incredibile, autrice e interprete che sa emozionare sul palco e nella vita. Impegnata nel sociale e nella lotta contro la violenza di genere Fiorella Mannoia, oltre che volto televisivo, cimentasi nella scrittura di libri.

Fotografie di Fabio Vanzi

Il festival prosegue sino a giovedì 23 luglio, ancora tre giorni di incontri, spettacoli e musica, con la direzione artistica di Andrea Scanzi, per animare l’Estate fiorentina.