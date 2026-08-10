Viola, con il Gubbio sapore di amarcord: quella doppietta di Riganò

Sapore di amarcord oggi al Viola Park: alle ore 19 va in scena la prima vera amichevole della Fiorentina di Fabio Grosso. Di fronte ci sarà il Gubbio, squadra di Serie C, e per i viola è il momento di alzare il ritmo dopo l’8-1 rifilato all’Under 20 qualche giorno fa.

C’è però il senso di un déjà-vu in questa sfida. Fiorentina e Gubbio si sono già guardate negli occhi due volte, e guarda caso è successo nella stagione 2002-2003, quella della ripartenza dalla C2 con il nome di Florentia Viola. Due partite, zero sconfitte per i viola, e tanta voglia di tornare in alto.

La prima volta fu il 3 novembre 2002, prima domenica di campionato con Alberto Cavasin in panchina. Allo stadio c’era voglia di segnali forti e i viola li diedero subito. Partenza a razzo, 4-4-2 ben messo in campo, Di Livio e Longo che facevano girare la squadra e sulle fasce Andreotti e Bonomi a creare superiorità. A sbloccarla ci pensò Cristian Riganò dopo appena 5 minuti, di testa su cross di Longo. Il bomber viola non si fermò lì: nel recupero del secondo tempo trasformò anche il rigore del 2-0. Una doppietta che valse l’aggancio in classifica proprio al Gubbio e la sensazione che quella squadra avesse qualcosa in più. Dall’altra parte c’era poco da fare, se non provare a ripartire con Bochu, che fu il migliore tra gli umbri.

Si rividero poi il 16 marzo 2003, a Gubbio, in una giornata invernale tra nevicate e sprazzi di sole. Stadio pieno, atmosfera da dentro o fuori perché la Florentia stava lottando per il primato. Finì 0-0, ma fu un pareggio che pesò tantissimo. All’ultimo minuto i padroni di casa ebbero il rigore della vittoria, ma Cipolla lo spedì sull’incrocio dei pali. La Florentia uscì indenne e da lì in poi la strada verso il campionato vinto fu tutta in discesa, complice anche il passo falso del Rimini nello stesso weekend.Oggi la storia si riannoda, in un contesto ovviamente diverso.

Per chi vuole esserci, l’ACF Fiorentina ricorda che i cancelli del Rocco B. Commisso Viola Park e del Barberino Outlet Summer Village apriranno alle ore 17. A disposizione ci saranno il parcheggio scambiatore della Tramvia in Via Pian di Ripoli e, in caso di necessità, il Viola Parking in Via della Nave a Rovezzano.

La Fiorentina di Grosso oggi potrebbe partire con un 4-3-3 in questa formazione: De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Fortini; Ndour, Mandragora, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson.

Poi spazio a tutti o quasi gli elementi della rosa.

Il Gubbio di Domenico "Mimmo" Di Carlo nella scorsa stagione conquistò i play off di Serie C venendo però eliminato al primo turno.