La digital transformation di Unifi: verso un nuovo Diritto allo studio

Il vecchio paradigma dell'università come un "non-luogo" fatto di aule grigie, sessioni d'esame estenuanti e polverose biblioteche sta finalmente crollando. Sotto la spinta di una domanda studentesca sempre più evoluta e consapevole, l'eccellenza accademica ha smesso di essere un concetto puramente didattico per trasformarsi in un ecosistema complesso. Oggi, la qualità di un ateneo si misura a tavola, nella fluidità di un’app, nella sicurezza di un alloggio e nella velocità con cui un titolo di studio si trasforma in un contratto di lavoro. Non parliamo di futuro, ma di una metamorfosi già in atto che sta ridefinendo il concetto stesso di Diritto allo Studio.

Persino la ristorazione universitaria sta abbandonando l’estetica del "pasto rapido" per abbracciare quella della cultura gastronomica. Un segnale arriva dalla recente collaborazione tra gli enti per il Diritto allo Studio e l’Accademia Gualtiero Marchesi di Milano. Qui, i cuochi delle mense universitarie italiane sono tornati "a scuola" per affinare tecniche di cottura e gestione della materia prima sotto la guida di maestri dell'alta cucina.

Non si tratta di un semplice vezzo estetico, ma di una scelta politica e gestionale inserita nelle nuove "Linee Guida della Ristorazione Sostenibile" elaborate dall'ANDISU. L'obiettivo è coniugare la riduzione degli sprechi e il miglioramento dell’apporto nutrizionale con una rinnovata "saporosità". Investire nella formazione dei cuochi — un percorso che a breve verrà esteso anche al personale delle ditte in appalto — significa riconoscere lo studente come "persona" e non come mera "matricola".

"Sostenibilità e alta ristorazione possono viaggiare insieme e i nostri studenti meritano entrambi." afferma Emilio Di Marzio, Presidente ANDISU.

Se la qualità della vita accademica passa per i servizi, la Classifica Censis 2026/2027 fotografa una realtà in cui la tecnologia è il vero fattore abilitante. In un panorama caratterizzato da una "serrata competizione" — dove i primi cinque mega atenei statali sono racchiusi in un fazzoletto di appena 1,7 punti — l'Università di Firenze emerge con un profilo di rara solidità, posizionandosi al 6° posto assoluto.

Il vero primato fiorentino, tuttavia, risiede nell'integrazione digitale: Unifi è infatti il solo mega ateneo statale a occupare contemporaneamente il podio sia per i servizi generali sia per la comunicazione e i servizi digitali (2° posto nazionale). In questo contesto, la vicinanza digitale non è un accessorio opzionale, ma il prerequisito per l'accessibilità e la partecipazione democratica alla vita dell'ateneo.

"È un dato che misura la capacità di un’università di grandi dimensioni di essere, allo stesso tempo, accessibile, organizzata e vicina alla propria comunità. Servizi e strumenti digitali non rappresentano elementi accessori, ma una parte essenziale della qualità quotidiana dello studio." dichiara Alessandra Petrucci, Rettrice dell'Università di Firenze

La fluidità digitale e l'efficienza dei servizi descritte sopra trovano il loro naturale compimento nel mercato del lavoro. Un ateneo che funziona è un ateneo che colloca. I dati Censis confermano questa traiettoria: Firenze conquista il 3° posto nazionale per occupabilità, condividendo il podio con Bologna.

Questo risultato certifica il passaggio dell'università da luogo di pura acquisizione di nozioni a spazio strategico di costruzione dell'autonomia professionale. La rettrice Petrucci parla di una "filiera coerente" che non ammette interruzioni:

Ingresso: Un orientamento che non sia solo marketing, ma accoglienza consapevole.

Un orientamento che non sia solo marketing, ma accoglienza consapevole. Studi: Didattica di alta qualità che genera competenze certificate e riconosciute.

Didattica di alta qualità che genera competenze certificate e riconosciute. Lavoro: Accompagnamento diretto verso l'avvio della carriera.

Il benessere dello studente è però indissolubilmente legato alla qualità dell'abitare. A Siena, il recupero della Residenza Universitaria XXIV Maggio rappresenta un caso studio di rigenerazione urbana e impegno sociale. L’Azienda Regionale DSU Toscana ha affidato alla società di ingegneria Nuovomodo s.r.l. il compito di redigere, entro un termine rigoroso di 70 giorni, il documento di fattibilità per il ripristino della struttura.

Il progetto, finanziato all'interno del piano triennale degli investimenti 2026-2028, non prevede solo l'adeguamento antisismico e antincendio per 155 posti letto, ma un dialogo costante con il territorio, sollecitato anche dal Comitato Civico di San Prospero. Recuperare un immobile storico per destinarlo a studenti in condizioni economiche meno vantaggiose è un atto politico che trasforma una necessità burocratica in un investimento nel tessuto sociale della città.

"La riapertura della residenza resta una delle priorità della Regione Toscana che permetterà di recuperare ulteriori 155 posti letto appannaggio degli studenti universitari in condizioni economiche meno vantaggiose." dichiara Cristina Manetti, Assessora all'Università e Diritto allo Studio della Regione Toscana

Quello che emerge da questo mosaico di novità — che spaziano dalle cucine di alta scuola dell'Accademia Marchesi ai database digitali di Firenze, fino ai cantieri di Siena — è un cambio di passo. L'università moderna sta finalmente comprendendo che la performance accademica non può prescindere dal benessere psicofisico e infrastrutturale. Qualità del cibo, digitalizzazione dei servizi, prospettive occupazionali e alloggi sicuri non sono più variabili indipendenti, ma i pilastri di un unico, grande investimento sul capitale umano del Paese.