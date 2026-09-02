Droga a Firenze, marocchino arrestato in via dell’Osteria del Guanto

Nella mattinata di lunedì 31 agosto, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze, nell’ambito dei congiunti servizi di controllo del territorio volti al contrasto e alla repressione dei fenomeni di spaccio, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 47 anni per illecita cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito della segnalazione effettuata tramite l’app YOUPOL, l’applicazione della Polizia di Stato che permette agli utenti di interagire con gli operatori di polizia, personale del Commissariato di P.S. di Rifredi unitamente a personale della Polizia Municipale di Firenze, hanno seguito il 47enne notando cedere degli involucri ad un altro soggetto in cambio di denaro, in via dell’Osteria del Guanto in pieno centro a Firenze non lontano da piazza della Signoria.

Immediatamente fermati, gli operatori hanno rinvenuto nella disponibilità del 47enne un pezzo di carta contenente 3 involucri di cocaina per un peso di 2,05 grammi, la somma di 40€ e un telefono cellulare avente doppia sim.

Estesi i controlli al proprio motociclo, sono stati rinvenuti all’interno del bauletto portaoggetti 33 involucri di cocaina di 21 gr circa, 1365€, 14 gr circa di hashish, 2 involucri di sostanza stupefacente dal colore bianco e giallo di 0.7 gr circa, due bilancini di precisione e vario materiale di confezionamento.

Il 47enne, già noto, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo all’esito del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.