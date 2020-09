Donna che ha aggredito Salvini: "Pentita? Mi dispiace..."

Ma il PMLI la difende e critica l'Anpi

"Non dico niente dell’aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente". La voce inizialmente impercettibile, incerta come sommessa. Quando A.F.B. risponde alla telefonata dell’Adnkronos sembra riemergere da un sonno profondo.

Auriane Fatuma Bindela è nota nel paese, è laureata e partecipa a numerosi progetti di solidarietà e di integrazione sul territorio ed attualmente svolge servizio civile per il Comune di Pontassieve.

Il Partito Marxista-Leninista Italiano esprime la propria solidarietà ad Auriane, la ragazza congolese che a Pontassieve, durante la sfilata del caporione fascista della Lega Salvini in campagna elettorale, lo ha avvicinato e strattonato per la camicia: “A livello nazionale l’hanno fatto Meloni, Berlusconi, Renzi, Giani, Zingaretti, Rossi e via di seguito tutti gli altri politicanti borghesi; a livello locale non si è fatta tardare la solidarietà della sindaca di Pontassieve, Monica Marini (PD) che pure aveva postato sui social prima dell’arrivo di Salvini nel paese che la sua era una presenza non gradita. In ultimo non ci sfugge che il Presidente dell’ANPI di Pontassieve, Stefano Galli, invece che essere in piazza con gli antifascisti che avevano organizzato un presidio a pochi metri di distanza (al quale hanno partecipato comunque a titolo personale molti iscritti ANPI anche dei comuni limitrofi), era negli studi di Radio Sieve ad intervistare lo stesso Salvini, consentendogli di fare il suo show elettorale. Un episodio che non può passare inosservato in una associazione come l’ANPI che, nonostante le sue forti connotazioni istituzionali, rappresenta ancora la casa di tutte le antifasciste e di tutti gli antifascisti. L’antifascismo però deve essere militante e non da salotto e contestare Salvini, oltrechè legittimo, è anche un dovere democratico, un muro che si erge contro la violenza razzista e fascista del quale egli è portavoce”.