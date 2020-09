Ditta Artigianale: la nuova stagione di appuntamenti del format “Ospiti in Cucina”

Nei locali di via dello Sprone 5r e di via dei Neri 30/32r a Firenze specialità culinarie di chef ed esperti, con proposte culinarie originali e sinergie inedite. Un’iniziativa per rispondere alla crisi causata dal Covid-19

Firenze, 2 settembre 2020 — Si inaugurerà giovedì 3 settembre la nuova stagione di “Ospiti in Cucina”, il format creato dal team di Ditta Artigianale per tornare a vivere la città e rispondere alla crisi causata dal Covid-19, attraverso proposte originali e collaborazioni tra le migliori realtà del panorama food & beverage.

Dalla cucina indiana, che darà inizio al ciclo di incontri, a quella orientale, allo street food, gli appuntamenti si terranno nei locali di via dello Sprone 5r e di via dei Neri 30/32r a Firenze, con ospiti del mondo dell’enogastronomia, per creare proposte culinarie originali e sinergie inedite.

Giovedì 3 settembre dalle ore 19 (nei locali di Via dello Sprone 5r), l’evento culinario Indian Mood-Food con lo chef Jyoti Singh del ristorante Haveli, primo ristorante indiano a Firenze gestito da una famiglia del Punjab che dal 2000 racconta l’India attraverso la passione per la cucina e le sue specialità. Jyoti Singh è membro dell’associazione cuochi fiorentini e fine sommelier; per l’occasione, proporrà un gustosissimo menù, dalle pietanze alle verdure tipicamente speziate, dal pollo ai gamberi fritti di antipasti, primi a base di riso basmati e secondi, un excursus attraverso la tradizione, in un vero connubio di sapori.

Tra i piatti speciali, pensati appositamente per la serata, Vada Pav (piccolo burger ripieno con uno gnocco di patate fritto), e Lamb Biryani (riso con agnello cotto al vapore). Ad accompagnare i piatti, le proposte beverage dei bartender esperti di Ditta Artigianale, linea di caffetterie diretta da Francesco Sanapo.

Partner principale della rassegna sarà “Peter in Florence”, il gin fiorentino, il primo in Italia a essere prodotto in una distilleria apposita a Podere Castellare, che, per la serata Indian Mood-Food, proporrà il cocktail speciale "Mumbai Martini”.

Ospiti in Cucina proseguirà da venerdì 11 a domenica 13 settembre, a partire dalle ore 18, con un weekend all’insegna dello street food nella sede di via dei Neri 30/32r, con il Necciaio. Primo appuntamento con l’autunno, giovedì 1 ottobre, (via dello Sprone 5r), con la cucina thailandese del ristorante Thai.

Nel calendario eventi di Ditta Artigianale, martedì 22 settembre “Coffee Sunset”, con le lezione di caffè di Francesco Masciullo mentre giovedì 24 settembre partecipazione alla Florence Cocktail Week! con l’evento Back to School/Burgers & Boozel, a base di burger, “pop punk drinks” e selezione musicale anni ’90 (via dello Sprone).

Prenotazioni allo 055 045 7163 e info@dittaartigianale.it