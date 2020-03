"Dietro le quinte": Barbara Casini alle Sieci

Giovedì 5 marzo al via la rassegna “Oltre confine - La voce delle donne”

Prende il via giovedì 5 marzo con il concerto di Barbara Casini la rassegna “Oltre confine - La voce delle donne” in programma al Dietro Le Quinte di Sieci, Firenze.



Nello spettacolo “Sozinha” Barbara Casini ripercorrerà le tappe della sua più che trentennale carriera di cantante e chitarrista, in gran parte dedicata alla musica popolare brasiliana, rivisitando canzoni di autori di ieri e di oggi, quali Ary Barroso, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Guinga.



Non mancheranno brani originali di Barbara Casini, sempre impregnati dell’atmosfera brasiliana che le è così profondamente congeniale.

Con la direzione artistica di Donatella Alamprese, "Oltre Confine- La voce delle donne" è la rassegna declinata al femminile che abbraccia generi e stili diversi: un linguaggio senza frontiere capace di farsi ponte fra le culture, abbattere muri e confini, geografici e culturali. Nove protagoniste si faranno voce e corpo sulle scena raccontandosi e coinvolgendo il pubblico nel loro viaggio e vissuto personale.



Sabato 7 marzo spazio al duo pianistico MADemoiselles Sarabande, con un progetto a quattro mani incentrato sulla musica del primo Novecento, prodotto da Enrico Pieranunzi e immortalato nel recente cd "As Before".



Interprete e autrice di teatro canzone, Letizia Fuochi presenterà giovedì 12 marzo “Inchiostro”, album/progetto autoironico, appassionato, autobiografico, in cui ogni canzone è una storia vissuta.



Quattro donne per quattro sax (baritoni), sabato 14 salirà sul palco l’Alkanna Bq: lo spettacolo s’intitola “Darkness” e ripercorre, a tinte forti, il percorso delle musiciste alla ricerca di un colore nascosto, da Rob Buckland agli Apocalyptica.



E ancora, in arrivo Giulia Ventisette (gio 19), La pepita & Aguarriba (sab 21), Giorgia Del Mese (gio 26), Donatella Alamprese (sab 28) e Simona Corradossi (dom 29).



Ingresso soci Acsi, contributo 15 euro. Per chi lo desidera, prima dello spettacolo, c’è l’aperitivo con buffet (ore 19,30 - 10 euro – prenotazioni ai numeri 371 4402318 e 339 7203791.



Parcheggio facile e comodo, vicino al locale.