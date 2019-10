Didacta: focus sulla lettura ad alta voce nella Scuola primaria

Giunti Scuola presenta i risultati di una ricerca scientifica

I risultati della ricerca che Giunti Scuola ha condotto all’interno del progetto “Leggimi ancora” sulla promozione della lettura ad alta voce saranno resi noti venerdì 11 ottobre nel convegno previsto dalle ore 9 nel padiglione Cavaniglia della Fortezza da Basso all’interno di Didacta.

Federico Batini, dell’Università di Perugia, spiegherà quali sono stati gli strumenti di rilevazione utilizzati e quali i risultati, assieme a Barbara Cunsolo,direttrice editoriale Giunti Scuola e Beatrice Fini,direttrice editoriale ragazzi e YA Giunti Editore.

Il campione di alunni, 1500 bambini dislocati su Torino, Modena e Lecce, ha seguito un “training intensivo” di lettura ad alta voce grazie ai docenti che hanno proposto titoli forniti da Giunti Editore letti un’ora al giorno per 100 giorni di scuola.

Le adesioni a “Leggimi ancora” dello scorso anno sono state straordinarie: il gruppo sperimentale è stato selezionato dalle classi di 13.000 docenti delle scuole primarie che hanno aderito, stimolando i propri alunni a leggere per il piacere di leggere, ascoltare storie e racconti divertenti e coinvolgenti. A Didacta partecipa anche Roberto Piumini, autore di romanzi, racconti e poesie per bambini e ragazzi, che, a chiusura del convegno, sarà sul palco con lo spettacolo “Rosso, bianco armonico”: un poema narrativo recitato dall’autore accompagnato dalle musiche di Nadio Marenco.

Interverranno inoltre al convegno Christian Antonini, autore di romanzi per ragazzi editi da Giunti Editore, con una riflessione sull’importanza della lettura come crescita collettiva, e la docente Roberta Cardarello (Università di Modena e Reggio Emilia) che parlerà di “Lettura e comprensione, una didattica possibile”. Durante la mattinata di lavori verranno proiettate le immagini dei bambini che hanno partecipato alle letture ad alta voce: ricordi emozionati di chi ha vissuto con i propri maestri momenti di grande delicatezza e creatività. Tra le proiezioni anche il Booktrailer vincitore del concorso realizzato in collaborazione con “Riconnessioni”, un progetto della Compagnia di San Paolo della Fondazione per la Scuola.

Dal 1 ottobre 2019 sono aperte le iscrizioni sul sito www.leggimiancora.it per tutti i docenti che desiderano iscrivere la loro classe al secondo anno di “Leggimi ancora”.

DIDACTA: Programma convegno “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills”

Venerdì 11 ottobre dalle 9 padiglione Cavaniglia, Fortezza da Basso, Firenze

9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti

9:15 “Lettura ad alta voce, bilanci e prospettive di un grande progetto” - Federico Batini (Università di Pg) con Barbara Cunsolo (Giunti Scuola) e Beatrice Fini (Giunti Editore)

9:30 “Dai dati della sperimentazione la motivazione a proseguire” - Federico Batini (Univ. di Pg)

10:15 proiezione Booktrailer vincitore del concorso “Riconnessioni”

10:20 “Lettura e crescita” - Christian Antonini

10:50 COFFEE BREAK

11:30 lettura Gianni Rodari interpretato da Roberto Piumini

11:35 “Lettura e comprensione, una didattica possibile” - Roberta Cardarello (Università di Modena e Reggio Emilia)

12:05 proiezione “La voce dei bambini. Testimonianze di un anno ‘emozionante’ ”

12:15 performance “Rosso, bianco armonico” di Roberto Piumini e Nadio Marenco

12:45 Conclusioni