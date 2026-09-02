Derby di Coppa Italia con il Pisa, biglietti da giovedì 3 settembre

Fiorentina-Pisa torna al Franchi in versione Coppa Italia: i viola di Fabio Grosso ospiteranno i nerazzurri martedì 15 settembre alle 21 allo stadio Artemio Franchi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, una gara che vale il passaggio agli ottavi e che ripropone un derby toscano molto sentito.

La società ha comunicato tutte le informazioni per la biglietteria. Si parte giovedì 3 settembre alle 12 con la prima fase dedicata alla prelazione per gli abbonati 2026/27, che potranno confermare il proprio posto o scegliere liberamente in mappa, e per i possessori di InViola Premium Card. Questa finestra resterà aperta fino alle 11:59 di lunedì 8 settembre.

Dalle 12 di martedì 8 settembre prenderà il via la seconda fase, che segna l'inizio della vendita libera ma con il mantenimento dei prezzi dedicati per gli abbonati e per i possessori di InViola Premium. Sarà possibile acquistare fino alle 8:59 del giorno della partita.

Infine dalle 9 di martedì 15 settembre scatterà la fase matchday con l'attivazione delle tariffe del giorno gara, più alte rispetto alla prevendita.

La vendita è attiva sui canali TicketOne, al Fiorentina Store e nei punti vendita autorizzati e il consiglio è di muoversi in anticipo per evitare il sovrapprezzo.