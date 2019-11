Dentisti: un decalogo per i cittadini

Domani martedì 26 novembre convegno a Firenze a cura di Federconsumatori

“L’Alleanza terapeutica dentista-paziente: la cura prima della cura” è l’emblematico titolo del forum che si svolgerà a Firenze domani martedì 26 novembre, forum organizzato da ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e Federconsumatori nell’ambito del 14° Forum Risk Management in Sanità. L’evento si terrà alla Fortezza da Basso dalle 9:30 alle 11:30. Principali relatori saranno: il Presidente ANDI Carlo Ghirlanda, il Presidente Federconsumatori Emilio Viafora, la Sen. Paola Boldrini della Commissione Igiene e Sanità del Senato.



I temi all’ordine del giorno riguarderanno proprio la fondamentale importanza del rapporto fiduciario tra l’Odontoiatra ed il paziente, quale paradigma imprescindibile di un corretto piano terapeutico, ma soprattutto di come un tale rapporto con il proprio professionista di riferimento consenta risultati di lungo periodo che travalicano l’efficacia immediata delle cure. Solo attraverso il modello libero professionale è infatti possibile applicare schemi di prevenzione quotidiana e mantenerli attivi, arrivando in questo modo a mantenere il controllo sul benessere generale del paziente attraverso interventi minimali e costanti, impedendo il degenerare di situazioni che, al momento in cui diventano improrogabili, saranno fortemente invasive e onerose.

Uno scenario che difficilmente si può ricomprendere nelle dinamiche dell’odontoiatria commerciale, dove gli aspetti prioritari sono proprio quelli più “interventisti” e dove è oggettivamente difficile mantenere un rapporto esclusivo con un singolo professionista.

Lo testimoniano i frequenti scandali che, in Italia ed all’estero, hanno visto migliaia di pazienti danneggiati economicamente dal fallimento di catene odontoiatriche, così come le tante testimonianze di pazienti sottoposti a cure inutili (il cosiddetto “overtreatment).

Una vera e propria emergenza, che fa sentire Federconsumatori e ANDI in dovere di aiutare il cittadino ad acquisire maggior consapevolezza nelle proprie scelte terapeutiche.

A tale fine, a margine del Forum, sarà ratificato un accordo di collaborazione tra ANDI e Federconsumatori, basato su un decalogo per i cittadini, nel quale vengono fornite le principali raccomandazioni a cui attenersi per affrontare nel migliore dei modi il proprio percorso di prevenzione, cura e mantenimento della salute orale.