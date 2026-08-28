Dengue: la febbre 'esotica' si aggira in Toscana

L’Aedes albopictus, meglio conosciuta come zanzara tigre, è un esempio straordinario di adattamento biologico. Originaria delle foreste del sud-est asiatico, questa specie ha colonizzato i nostri ambienti urbani, diventando il ponte necessario affinché virus tipicamente tropicali possano manifestarsi anche alle nostre latitudini. La notizia dei casi di Dengue rilevati in queste ore tra Empoli e Pisa ci ricorda che questa malattia non è più solo un ricordo di viaggi lontani, ma una realtà sanitaria locale che richiede una gestione meticolosa. Sebbene il termine "febbre spaccaossa" possa intimorire, la risposta del sistema sanitario toscano è rapida e collaudata: la chiave è trasformare l'allerta in una sorveglianza attiva e consapevole.

Il primo passo per una corretta comunicazione scientifica è smontare i falsi miti. La Dengue non si trasmette mai attraverso il contatto diretto tra esseri umani, né tramite baci, strette di mano o l’aria. I casi segnalati il 28 agosto sono definiti "importati": si tratta di cittadini rientrati da zone endemiche che hanno contratto il virus all'estero.

«La situazione è costantemente monitorata e il rischio di una diffusione sul nostro territorio resta estremamente basso – spiega il direttore dell’Ufc Igiene e Sanità pubblica e Nutrizione di Empoli, Dimitri Carlo Fattore – È fondamentale ricordare che la Dengue non si trasmette per contatto diretto tra persone, ma esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette».

Perché è fondamentale distinguere tra caso "importato" e "autoctono"? Individuare un caso importato significa agire prima che il virus entri nel ciclo biologico locale. Se una zanzara tigre presente in Toscana punge il paziente infetto, può diventare a sua volta un vettore e trasmettere il virus a un residente che non ha mai viaggiato. Impedire questo passaggio è l'obiettivo primario dei protocolli di sanità pubblica.

In risposta al caso del cittadino residente a San Giuliano Terme e ricoverato a Pisa presso il reparto di Malattie Infettive di Cisanello, le autorità hanno attivato un protocollo di contenimento spaziale precisissimo. L'ordinanza sindacale ha delimitato un raggio di 200 metri a partire da via Paradisa 2.

L'intervento si articola in due fasi tecniche fondamentali:

Trattamenti larvicidi : agiscono nei depositi d'acqua per eliminare le larve e impedire lo sviluppo di nuovi insetti.

agiscono nei depositi d'acqua per eliminare le larve e impedire lo sviluppo di nuovi insetti. Trattamenti adulticidi: irrorazioni mirate per abbattere immediatamente gli esemplari di zanzara già in volo.

Un dettaglio pratico cruciale: l'efficacia di questi interventi dipende fortemente dalle condizioni meteo. In caso di pioggia, i trattamenti vengono rinviati al primo giorno utile per evitare che l'acqua lavi via il principio attivo, garantendo così la massima copertura protettiva.

Mentre le autorità gestiscono l'emergenza con ispezioni "porta a porta", la tenuta del sistema dipende dai piccoli gesti domestici. Il direttore del dipartimento di prevenzione Giovanni Nardone ha ribadito che la lotta alla zanzara tigre inizia negli spazi privati. Il nemico è il ristagno d’acqua, anche minimo, che funge da incubatrice perfetta. Ogni cittadino deve farsi custode della salute pubblica seguendo queste semplici norme:

Svuotare con frequenza sottovasi, secchi e piccoli contenitori.

Sigillare ermeticamente i bidoni per la raccolta dell'acqua piovana.

Assicurarsi che non vi siano accumuli idrici su teli plastici, grondaie o giochi lasciati in giardino.

Per chi risiede nelle aree interessate dalle ordinanze, come la zona limitrofa all'ospedale di Cisanello, la disinfestazione richiede l'adozione di precauzioni rigorose per minimizzare l'esposizione agli insetticidi.

Check-list per i residenti delle aree coinvolte:

Durante l'intervento : Chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di ricircolo dell'aria esterna.

Chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di ricircolo dell'aria esterna. Animali domestici : Proteggere ciotole e abbeveratoi con teli di plastica e tenere gli animali in casa.

Proteggere ciotole e abbeveratoi con teli di plastica e tenere gli animali in casa. Gestione dell'orto : Raccogliere i prodotti prima del trattamento o proteggerli. Se irrorati, attendere tassativamente 15 giorni prima del consumo, lavandoli abbondantemente e sbucciando la frutta.

Raccogliere i prodotti prima del trattamento o proteggerli. Se irrorati, attendere tassativamente 15 giorni prima del consumo, lavandoli abbondantemente e sbucciando la frutta. Pulizia e sicurezza : Mobili da giardino e giochi per bambini esposti devono essere puliti con guanti lavabili.

Mobili da giardino e giochi per bambini esposti devono essere puliti con guanti lavabili. Primo soccorso: In caso di contatto accidentale della pelle con il prodotto insetticida, lavare immediatamente e abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

La rapidità con cui ASL Toscana Centro e Nord Ovest, insieme ai comuni di Empoli, Montespertoli e Pisa, hanno reagito dimostra l'efficacia di una rete di sorveglianza che non dorme mai. In un mondo globalizzato, dove virus e vettori viaggiano insieme alle merci e alle persone, la salute non è più un fatto circoscritto.

Le inchieste epidemiologiche condotte dai tecnici della prevenzione permettono di mappare ogni spostamento del soggetto infetto, agendo in modo mirato e tempestivo. Questo monitoraggio costante rende il rischio di focolai locali estremamente basso, a patto che la collaborazione tra istituzioni e cittadini rimanga salda.

La gestione della Dengue in Toscana è la prova che la medicina moderna non abita solo nelle corsie ospedaliere, ma passa attraverso la manutenzione di un giardino e il rispetto di un'ordinanza comunale. La nostra sicurezza sanitaria è un mosaico in cui ogni tessera conta.