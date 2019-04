Danilo Kakuen Sacco in concerto al Puccini sabato 13 aprile

Foto di Mirta Lispi

Sul palco con il nuovo album "Gardè" dedicato al sindaco di Riace

Il titolo ha un sapore sapore francese, volutamente allusivo: è un invito a “stare in guardia”, a non rimanere indifferenti ma soprattutto a non perdere l’umanità. Gardè è il nuovo album di Danilo Kakuen Sacco, voce storica della musica d’autore oltre che l’artista chiamato a sostituire Augusto Daolio nei Nomadi, in cui ha militato per 18 anni. Insieme ai successi del passato, Gardè sarà al centro del suo concerto fiorentino, sabato 13 aprile al Teatro Puccini, ore 21.

Il brano Gardè che dà il nome all’album è dedicato al sindaco di Riace Mimmo Lucano e racconta gli sbarchi, l’emigrazione e il pregiudizio nei confronti di chi è costretto a cercare fortuna in territori diversi da quello di appartenenza (italiani compresi). “Mimmo Lucano è un esempio concreto di solidarietà e di militanza sociale – commenta Danilo Sacco - in un periodo buio come il nostro, abbiamo tutti un bisogno impellente di persone che lottino per mantenere vivi i nostri valori ed ideali, troppo spesso triturati in un meccanismo che premia i più furbi e non i più coraggiosi. Ci si lamenta del mondo in cui viviamo ma spesso deleghiamo agli altri anche le nostre responsabilità. C’è bisogno di gente che dia una mano, che resista e riscopra quella parola troppo spesso violentata ed abusata che è umanità”.



Un album militante che interpreta la contemporaneità attingendo anche alla storia, un invito a preservare la memoria per trovare una chiave di lettura del presente. Il suono “controcorrente”, forte, diretto, con una variazione di stile che dalla classica ballata folk si stempera nella ninna nanna, accompagna una macro-narrazione che rinvia al generale bisogno di sentimenti autentici. Le tredici tracce dell’album sono microstorie che attingono dal quotidiano e da momenti emblematici del passato per cantare la fratellanza: lo sport come metafora di amicizia, di resistenza agli urti della vita e agli imperativi della storia. La rivalità non coincide con l’antagonismo, ma con la capacità di andare oltre le vittorie conquistate senza “…avere il rimpianto del vento che non ti corre accanto”, perché, come canta Sacco: “non c’è mai vittoria e non c’è mai sconfitta”.

DANILO SACCO nasce ad Agliano Terme (Asti) il 6 giugno 1965. Appassionato di Tom Petty, John Cougar Mellencamp, Joe Jackson, Who, ma soprattutto di Peter Gabriel, comincia a cantare per gioco all’età di sei anni.

Dopo aver militato in diverse band musicali proponendo musica rock e folk, nel 1993 entra a far parte dello storico gruppo dei Nomadi al posto del carismatico fondatore e cantante da poco scomparso, Augusto Daolio, alternandosi alla voce con Francesco Gualerzi.

“La settima onda” è il primo lavoro dei Nomadi con la nuova formazione e subito raggiunge il disco di platino. Lo stesso traguardo lo ottiene il successivo “Lungo le vie del vento”, realizzato dopo l’incontro della band con il Dalai Lama. Dopo il doppio cd live “Le strade, gli amici, il concerto” premiato con il doppio platino, segue “Una storia da raccontare” in cui per la prima volta appare un brano con la firma di Danilo Sacco. Da ora in avanti sarà un susseguirsi di successi ed enormi soddisfazioni, condite da altri dieci cd che ottengono platino ed oro e che proiettano i Nomadi per la prima volta in vetta alle classifiche di vendita assolute.

Numerose sono anche le firme di Danilo in brani quali Se non ho te, Sangue al cuore, Salve sono la giustizia, Il nome che non hai, E di notte, In piedi, Stringi i pugni, fino ad arrivare ai più recenti Senza nome, Non so io ma tu, Il ballo della sedia ed Il nulla.

Anni di dischi, concerti e viaggi musicali fino a toccare Cuba, Cile, India, Palestina, Israele, Messico, Francia, Spagna, Svizzera, Austria…

Nel 2004 pronuncia i voti di Monaco laico Zen presso il Monastero Fu-Denji ed assume dal Maestro Taiten, il nome di Kakuen traducibile come Zingaro perfetto o Nomade nella polvere del vento. Danilo è anche autore nella prefazione del libro di Stefano Dallari Sorridere con l’anima, di un romanzo breve dal titolo Dimmi l’assoluto da cui traspare la passione per il grande Isaac Asimov e per Theodore Sturgeon, romanzo inserito nel libro a cura di Francesco Antonioli C’è posta per Dio.

In seguito è la volta di un libro scritto a quattro mani con Enrico Braschi dal titolo Lo Zen e l’arte di non rompere le scatole. Partecipa con i Nomadi a Sanremo con il brano Dove si va il cui testo è scritto proprio da Danilo, vincendo la categoria gruppi con il bellissimo duetto insieme a Roberto Vecchioni.

Nel 2008 ancora a Sanremo, accompagnando Gianluca Grignani con il brano Cammina nel sole e nel 2010 con Irene Fornaciari e il brano Il mondo piange.

Nel frattempo nascono in tutta Italia diversi fan club a lui dedicati, e nel 2011 pubblica una raccolta di pensieri e musica con sette brani intitolata L’orizzonte degli eventi ed il libro dedicato a tutti i fans.

Alla fine del 2011 si chiude il sodalizio ventennale con i Nomadi e pubblica il primo lavoro solista dal titolo “Un altro me” che lo ha visto esibirsi in un giro incessante di concerti di grande successo. Di questo album sono successivamente realizzati i videoclips di Cane, Io mi ricordo, Portami qui l’aurora e Non ho che te. Nello stesso anno esce anche il nuovo libro Come polvere nel vento (Rizzoli) in cui racconta aneddoti e parte della sua storia.

Nel 2013 Francesco Guccini annuncia a Musicultura il suo ritiro dalle scene, lasciando idealmente l’eredità delle sue canzoni a Danilo che con Juan Carlos “Flaco” Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Pier Luigi Mingotti ed Ivano Zanetti, si esibirà in una serie di concerti in tutta Italia proprio in omaggio al grande Maestro.

Nel 2014 esce il secondo lavoro da solista dal titolo Minoranza rumorosa, anticipato dall’omonimo singolo e videoclip. Da allora in avanti seguono tre anni di concerti.

L’attività live e in studio non si ferma un attimo, il 30 novembre 2018 esce il terzo album solista, “Gardé”, con la partecipazione fra gli altri del grande chitarrista statunitense Neil Zaza.