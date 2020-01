Dan John apre un nuovo punto vendita a Viareggio e cerca personale

l brand di moda maschile made in Italy porta la sua eleganza nella città, rafforzando la sua presenza in Toscana, avvia la selezione di diverse figure professionali e offre la possibilità di lavorare all’estero per 6 mesi

Continua il piano di espansione sul territorio nazionale di Dan John, brand di moda maschile made in Italy fondato da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca. Appena pochi giorni fa, l’azienda ha aperto un nuovo punto vendita in Toscana, a Viareggio, il secondo nella città, ad appena poche settimane di distanza dall’inaugurazione del nuovo punto vendita di Arezzo.

Dan John, che è da poco stata eletta da Il Sole 24 Ora come “Leader della Crescita” nel settore retail, ha scelto un’elegante location in Viale Regina Margherita 25/26, la grande arteria che fiancheggia il lungomare della località balneare toscana. Un punto vendita curato in ogni suo minimo dettaglio, caratterizzato da una superficie di 160 metri quadri, con 5 grandi vetrine affacciate su strada a mostrare ai passanti l’inconfondibile stile senza tempo di Dan John. Inoltre, l’elevato livello di professionalità del personale e la grande cortesia permettono di vivere una shopping experience unica in Italia.

Per gestire al meglio le nuove aperture, Dan John è alla ricerca di diverse figure professionali da assumere. In particolare, si ricercano assistenti alla vendita, store manager, vetrinisti e coordinatori regionali. Chi ritenesse di avere le qualità necessarie per svolgere questi ruoli, può inviare curriculum vitae e lettera di presentazione a workwithus@danjohn.com, indicando nell’oggetto la città per la quale si sta inviando la candidatura.

Dan John, sin dal principio, ha scelto di trattare i propri dipendenti come se fossero tutti parte della famiglia, garantendo ottime condizioni contrattuali, e opportunità di crescita. Per consentire loro di fare nuove esperienze e acquisire nuove conoscenze, l’azienda ha avviato ora una sorta di programma Erasmus Professionale, dando la possibilità a chi lo desidera di trasferirsi all’estero per 6 mesi, lavorando in uno dei nuovi punti vendita Dan John, offrendo lo stesso stipendio e coprendo le spese dell’alloggio. Al termine di tale periodo, il dipendente potrà scegliere se restare o rientrare in Italia.

Il brand si sta rapidamente affermando come leader del settore in Italia e in Europa, con l’apertura di diversi punti vendita per una diffusione sempre più capillare in Italia, ma anche in paesi esteri. Ad oggi, l’azienda è già presente in Spagna e Belgio, presto aprirà anche in Germania e Francia, per iniziare arrivare poi anche negli Stati Uniti e nel Sud America. L’obiettivo di Dan John è di aprire 90 nuovi negozi entro il 2023, arrivano a 187 punti vendita complessivi.

I prodotti Dan John sono caratterizzati da uno stile senza tempo, abiti “di servizio”, tessuti e materiali di alta qualità, attenzione ai particolari e un prezzo competitivo. Uno stile classico ma con uno “swing” contemporaneo, che trova la sua origine dalla tradizione inglese, per svilupparsi poi secondo l’inconfondibile e raffinato gusto italiano.