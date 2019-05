Heroes by Sukita, il fotografo di Bowie a Firenze

Masayoshi Sukita presente a Palazzo Medici Riccardi per la mostra delle sue immagini del Duca Bianco

Masayoshi Sukita, artista giapponese, autore delle foto esposte a Palazzo Medici Riccardi all’interno della mostra Heroes-Bowie by Sukita, è in visita a Firenze per giorni ricca di eventi. I #Sukitadays sono un’occasione speciale per conoscere ed ascoltare il grande maestro della fotografia che ha seguito Bowie per oltre quarant’anni, riportandone l’anima e l’essenza di uomo ed artista nelle 90 fotografie esposte in mostra.

Quella tra il fotografo giapponese Masayoshi Sukita e il cantante David Bowie è la storia di un’amicizia, nata nel 1972, che ha attraversato quattro decenni, tra musica e fotografia . A partire dalla fine degli anni ’60, Sukita aveva iniziato a seguire la scena della musica alternativa e della controcultura, partecipando al festival di Woodstock per poi incontrare David Bowie a Londra e dare vita a un sodalizio che ha attraversato oltre quattro decenni, raccontando la storia di Bowie, con copertine leggendarie, come quella in bianco e nero di Heroes, del 1977.



L’esposizione Heroes- Bowie by Sukita rappresenta di fatto un viaggio nell’universo creativo dell’uomo delle stelle raccontato in 90 foto, che il fotografo giapponese ha visitato per la prima volta durante la tre giorni a lui dedicata, ricca di eventi, firmacopie e conferenze sulle foto che hanno immortalato il camaleontico artista che ha cantato un’epoca, plasmato sogni su altri pianeti e dato voce alle persone che non hanno voce, eroi anche solo per un giorno.

L’esposizione Heroes -Bowie by Sukita è visitabile fino al 28 giugno, a Palazzo Medici Riccardi, tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 9 alle 19.