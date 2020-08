Da oggi a domenica si tiene la Fiera Agricola dell'Alto Mugello

Eccellenze zootecniche e qualità in primo piano a Palazzuolo sul Senio

Ha preso avvio stamani e proseguirà fino a domenica a Palazzuolo sul Senio la Fiera Agricola dell'Alto Mugello, promossa col patrocinio del Comune.

Giunta alla sesta edizione, la Mostra mercato agricolo, che si tiene presso il Parco Fontana, mette in vetrina le eccellenze zootecniche mugellane e la qualità delle produzioni locali e tosco-romagnole.

Come sottolinea il sindaco di Palazzuolo sul Senio si tratta della prima fiera agricola che si tiene nel territorio del Mugello dopo la fase dell'emergenza post-Covid, un primo appuntamento che permette agli allevatori di entrambi i versanti dell'Appennino di incontrarsi e riprendere i contatti. La fiera da quest'anno è allestita all'interno di un'area dedicata, notevolmente ampliata, che ospita i mercati di Campagna Amica di Coldiretti, spazi riservati agli allevatori di bovini, suini e ovini, spazi degli agricoltori e di altre produzioni tipiche mugellane, nonché stand di varie tipologie merceologiche. Tra gli appuntamenti, domani si terrà la presentazione del progetto di denominazione comunale, De.Co., nato dalla collaborazione tra Comune e Centro Commerciale Naturale, per promuovere e valorizzare lo sviluppo delle produzioni tipiche palazzuolesi. La manifestazione agricola si svolge con misure organizzative adottate per il rispetto delle disposizioni anti-Covid.