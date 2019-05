"Corpo felice", Dacia Maraini tra rivoluzioni e un figlio che se ne va

Sabato da Fenysia la scrittrice presenta il nuovo libro. Una storia tempestosa illuminata dall'amore

Appuntamento con Dacia Maraini sabato prossimo 18 maggio (ore 17.30) presso Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura Palazzo Pucci, in via de' Pucci 4 a Firenze. "Corpo felice. Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va" (Rizzoli) è il nuovo libro della Maraini, che sarà presentato da Chiara Dino, giornalista del Corriere Fiorentino.

A più di quarant'anni dai versi che hanno disegnato i contorni di un cambiamento possibile – "Libere infine di essere noi / intere, forti, sicure, donne senza paura" – Dacia Maraini riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo, che cammina verso la maturità pur abitando solo nei ricordi. È così che l'immaginazione si fa più vera della realtà, come accade per tutte le donne che popolano i suoi libri – Marianna, Colomba, Isolina, Teresa – e sono arrivate a noi con le loro voci e i loro corpi. Corpi che non hanno mai smesso di cercare la propria via per la felicità, pieni di vita o disperati per la sua assenza, amati o violati, santificati o temuti, quasi sempre dagli altri, gli uomini. Ed è proprio a loro che parlano queste pagine. Agli occhi di un bambino maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti noi, sul filo sottile ma resistente della memoria, che solo quando l'amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra i sessi non sarà più uno scontro ma l'incontro capace di cambiare le regole del gioco.

Come noto, Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, editi da Rizzoli e tradotti in oltre venti Paesi. Nel 1990 ha vinto il Premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa e nel 1999 il Premio Strega con Buio.



Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura Palazzo Pucci, in via De' Pucci 4, Firenze. www.scuolafenysia.it. 055 2052548