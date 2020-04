Coronavirus: lungarni e parchi controllati con i droni

Alzate gli occhi al cielo sulle zone dell'Anconella e dell'Argingrosso! 200 transenne per rafforzare la segnaletica e impedire l’accesso nei giardini pubblici off limits

Anche con l'aiuto dei droni della Città Metropolitana di Firenze, è operativo un massiccio dispiegamento di forze di polizia per garantire il pieno rispetto delle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da coronavirus. E' previsto dal piano straordinario di controllo per le Festività Pasquali, predisposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in videoconferenza in Palazzo Medici Riccardi con la Prefettura, che include anche la sperimentazione di due droni dell'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze per il controllo di alcune zone della città di Firenze. Sorvegliati speciali i lungarni e i parchi dell'Anconella e dell'Argingrosso (mentre sulle Cascine stanno vigilando i militari dell'Esercito). Pattuglie di vigili urbani sono pronte ad intervenire. Il piano da stamani punta a evitare che il periodo pasquale e la bella stagione possano determinare un allentamento delle attuali misure di isolamento sociale.

Duecento transenne e nastri bianchi e rossi per rafforzare la segnaletica e delimitare nuovamente le aree verdi chiuse al pubblico, nel rispetto delle norme per contenere il contagio da Coronavirus e in aggiunta a un maggior presidio della polizia municipale. Sono i dispositivi ulteriori che tra oggi e domani saranno installati dai giardinieri della direzione Ambiente per delimitare giardini e aree verdi, e rafforzare la segnaletica specie nelle zone dalle quali era stata rimossa nei giorni scorsi.

“In vista delle prossime festività - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re - rinnoviamo l’appello ai cittadini a tenere comportamenti corretti e a non entrare nei giardini chiusi: è fondamentale che tutti rispettiamo le norme per non creare danno a noi stessi e alle persone più fragili. Nei giorni scorsi si sono verificate purtroppo anche violazioni di alcuni spazi chiusi, come ad esempio delle aree cani: ricordo che la trasgressione dei divieti comporta sanzioni anche di natura penale. Ringrazio infine gli operatori della Direzione Ambiente, che anche in questi giorni sono al lavoro per la nostra tutela e per continuare a prendersi cura del nostro ambiente”.

Le 200 le transenne saranno installate entro domani nei luoghi più critici indicati dalla Polizia municipale, anche in vista delle festività pasquali. Nel dettaglio, saranno maggiormente transennati i giardini di viale Righi e via Levi, l’inizio della pista ciclopedonale dietro Obihall, l’area verde di piazza Oberdan e i giardini di via Caracciolo (Q2); l’area verde di piazza Elia Dalla Costa e l’ingresso del parco Anconella/Albereta da piazza Ravenna (Q3); le rampe di accesso all’Argingrosso (Q4).