Coronavirus, Fratelli d'Italia scrive a Speranza

Il coordinatore regionale Torselli: "Non vogliamo fare allarmismi ma il ministro è al corrente dei 2500 rientri di questi giorni?"

Fratelli d'Italia ha preparato una lettera ufficiale, che invierà a mezzo posta certificata direttamente al ministro della Sanità Speranza, per chiedere lumi sull'applicazione in Toscana dei protocolli ministeriali in merito alla profilassi per il Coronavirus. “In queste ore stanno iniziando i rientri dalla Cina di 2.500 residenti tra Firenze e Prato, andati in patria per festeggiare il capodanno: il Ministro è a conoscenza delle disposizioni date dalla Regione Toscana, a cominciare dalla quarantena volontaria, per finire alla analisi prenotate a mezzo Cup, chiuso nel fine settimana?” Questo è quanto rende noto, questa mattina, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli.



“Non dobbiamo, né vogliamo fare allarmismi, - spiega Torselli - ma le parole del governatore Rossi che ci dice che l’allarme in Toscana è quello dettato dall’influenza di stagione e non dal Coronavirus, non ci tranquillizzano per nulla, così come non tranquillizzano le decine di cittadini che ci hanno contattato. Ecco perché vogliamo una presa di posizione ufficiale del Ministero”.