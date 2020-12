Paolo Rossi, cordoglio profondo: la Toscana piange "Pablito"

ph Facebook Cattolica Virtus Firenze

Biffoni, sindaco di Prato: "Patrimonio di un intero Paese, figlio di questa città. E grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato". Il dolore della Cattolica Virtus e della Fiorentina. Trapattoni, ex tecnico viola: "I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori"

La morte di Paolo Rossi, eroe del Mundial 1982, ha destato profonda impressione ovunque e specialmente in Toscana, dove "Pablito" era nato, a Prato, e si era formato come calciatore, nei 4 anni fiorentini alla Cattolica Virtus. La società giallorossa su Facebook lo ricorda anche con una bellissima foto che riprende Paolo Rossi, giovanissimo, in una partita nello stadio di Soffiano.

Ecco alcune testimonianze di cordoglio nella nostra regione e del premier Giuseppe Conte che a Firenze ha vissuto e lavorato per lunghi anni.

MATTEO BIFFONI SINDACO DI PRATO. Ciao Paolo. Patrimonio di un intero Paese, figlio di questa città. E grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato.

IL SINDACO DI FIRENZE DARIO NARDELLA. Ci ha lasciati #PaoloRossi, l’eroe di Spagna ‘82 cresciuto come giovane calciatore a Firenze, sui campi di Soffiano, alla Cattolica Virtus. Non dimenticheremo mai le gioie di quel mundial. Grazie Pablito, un grande abbraccio a Federica e ai ragazzi

IL PREMIER GIUSEPPE CONTE. Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e di un'Italia, unita e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a Paolo Rossi, indimenticabile campione. L'Italia ti ricorderà con affetto.

MATTEO RENZI. Nei nostri cuori, per sempre. Addio Pablito #PaoloRossi

EUGENIO GIANI. Ci hai regalato momenti indelebili della nostra storia. Un toscano sulla vetta del Mondo, campione unico e indimenticabile. Ciao Pablito, ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso!

ANTONIO MAZZEO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE. Addio Pablito....Toscano con il vizio del Gol che in quella estate indimenticabile del 1982 hai segnato per sempre i miei ricordi di bambino.

LA CATTOLICA VIRTUS. Ciao Paolino! Come ti chiamava don Ajmo. Troppo presto salutarti, per noi e per la tua bella famiglia, che stringiamo in un abbraccio fortissimo. Hai vestito il giallorosso della San Michele Cattolica Virtus sul campo e soprattutto, dove conta, nel cuore!

LA FIORENTINA. Tutta la Fiorentina piange l'eroe del Mundial'82 Paolo Rossi. Toscano, nato a Prato, indimenticabile protagonista nella nazionale di Bearzot della Coppa del Mondo vinta in Spagna.

MUSEO FIORENTINA. Il Museo Fiorentina piange l’improvvisa scomparsa del grande Paolo ROSSI. Nato a Prato il 23 settembre 1956, indimenticabile protagonista della Nazionale Italiana nella vittoria al Campionato del Mondo 1982.Condoglianze di cuore ed un abbraccio commosso ai familiari Paolo sempre con noi!#PaoloRossi #pablito

GIOVANNI TRAPATTONI EX TECNICO VIOLA. Ciao Paolo... I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori

PISA SPORTING CLUB. Ciao Pablito, grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere. RIP

ALINO DIAMANTI. Riposa in pace grande campione e soprattutto amico. Ciao Pablito

NICOLA DANTI. #PaoloRossi è l’immagine di quel mondiale del '82. La vittoria dell'Italia di talenti e genialità, di catenaccio e contropiede, del 3 a 2 al Brasile. Pablito è l’immagine di quel mondiale, di un'Italia che dopo anni bui si metteva alle spalle i difficili anni '70. Ciao Pablito.

ACHILLE TOTARO. Addio e grazie Paolo per tutte le emozioni indescrivibili e indimenticabili che ci hai fatto vivere in quel mondiale di Spagna1982 Zoff Gentile Cabrini Oriali Collovati Scirea Conti Tardelli Rossi Antognoni Graziani.

