Contro l’industrializzazione eolica dell’Appennino a San Godenzo

Sabato 20 settembre 2025 dalle ore 9:00 il convegno L'industrializzazione eolica dell'Appennino. L'attacco agli amati monti dei crinali di Villore e Corella ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi a Castagno d'Andrea, ospitato nel Centro Polifunzionale della Montagna Fiorentina, Strada provinciale del Castagno, angolo via del Falterona. Il convegno avrà come tema le criticità dell'eolico in Appennino e le alternative da perseguire per una reale transizione ecologica.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato un atto di intervento l'11 settembre scorso nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione della centrale eolica proposto dalla società milanese Scirocco Energy s.r.l. nei territori comunali di Casteldelci (RN), Sestino e Badia Tedalda (AR). Il GrIG ha chiesto all Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale dell’impianto industriale in progetto e ha informato, per opportuna conoscenza, il Ministero della Cultura, le Regioni Marche, Umbria e Toscana, le Soprintendenze per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna e di Siena, i Comuni di Casteldelci, Badia Tedalda e Sestino.