“Conservare la Natura”, il nuovo libro di Francesco Giubilei

La presentazione mercoledì 16 settembre all’Hotel Mediterraneo

Firenze 1 settembre 2020 – La tutela dell’ambiente ambiente vista da Destra. Ne tratta “Conservare la Natura”, nuovo libro a firma del giovane editore Francesco Giubilei che affronta il tema in un’ottica inedita e spesso marginale nel dibattito: quella liberal-conservatore. “Conservare la Natura” pone l'accento sulla necessità di una nuova ecologia che concepisca l'uomo non come nemico assoluto dell'ecosistema ma – in un'ottica pienamente conservatrice – come parte integrante di essa.

Altro punto saliente di “Conservare la Natura” è la visione comunitaria dei beni naturali, figlia dell’insegnamento di uno dei capisaldi del pensiero Roger Scruton ma anche di Alain de Benoist. L'iniziativa è promossa dal think tank Nazione Futura all'Hotel Mediterraneo il prossimo 16 settembre alle 18:00. Modera l’evento Lorenzo Somigli, saluti affidati a Jean-Claude Martini, interverranno sul tema anche i candidati di Centrodestra alle Regionali.

Francesco Giubilei, classe 1992, è fondatore e presidente di Nazione Futura, think tank conservatore diffuso in tutta Italia. Ha scritto anche “Storia del pensiero conservatore” (2016), “Storia della cultura di Destra” (2018) e “Storia del pensiero conservatore europeo” (2019).