Concerti sul tetto, pellicole di culto e djset: gli appuntamenti di agosto in Manifattura Tabacchi

Dai ritmi occitani del coro polifonico San Salvador al sound black di Dre Love fino ai djset con musiche da tutto il mondo. Due rassegne cinematografiche dedicate all’estate con più di venti film, da Fellini a Tarantino, passando per Indiana Jones

Dal cinema d’autore alla world music, dai concerti sul tetto ai dj set tra jazz, soul ed elettronica, comprese due rassegne cinematografiche dedicate alle pellicole estive: è l’agosto di Manifattura Tabacchi, che propone un programma di eventi nel nuovo polo culturale fiorentino, tra vocazione internazionale e contemporaneità (via delle Cascine, 33).

Si parte sul tetto della Manifattura, giovedì 1 agosto, dove dalle 19 risuoneranno le polifonie di San Salvador, collettivo di sei voci e percussioni tra antiche lingue occitane e suggestioni folcloristiche. L’esibizione chiude la rassegna Firenze dall’alto, progetto strategico del Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019. Sempre alle 19, nel Cortile della Ciminiera, spazio a Buzz Sound, il consueto appuntamento del giovedì con le sonorità del jazz e del soul, a cura di On L’è On. In consolle, DANEE, produttore fiorentino che fonde sound etnici e sperimentazioni elettroniche.

Suoni e ritmi dai paesi lontani con Disco Safari, appuntamento dedicato alla world music, in programma mercoledì 7 agosto con Dre Love, dj e performer newyorchese che vanta collaborazioni con big come Alex Britti, Neffa e Almamegretta (ore 19) mentre giovedì 8 agosto sarà Mistiche Vibre del collettivo fiorentino Autentica a selezionare il meglio del jazz e del soul per Buzz Sound.

Non solo musica, ma anche tanto cinema, con due rassegne tematiche a cura di In fuga dalla bocciofila. Più di venti proiezioni a inizio e fine mese per due sezioni, Partenze intelligenti (dal 29 luglio al 9 agosto), con film che declinano ciascuno a suo modo il concetto di viaggio, di nuovo inizio, eControesodo (dal 19 al 30 agosto), opere dal sapore metropolitano che esplorano l’idea del ritorno. Una proposta gratuita, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato facendo proprie le parole chiave del progetto Manifattura: inclusione, restituzione alla cittadinanza e appartenenza.

Un viaggio cinematografico attraverso ventiquattro capolavori che per tutto il mese animerà il cortile della Ciminiera. Da campioni di incassi come “Indiana Jones e l’ultima crociata” di Steven Spielberg (2 agosto) ad autentici film di culto come “Non è un paese per vecchi” di Joel e Ethan Coen (8 agosto); dalla commedia italiana con “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi (22 agosto) al cinema d’annata con “Chinatown” di Roman Polański (23 agosto), fino al delirante slasher “Grindhouse – A prova di morte” di Quentin Tarantino (24 agosto). E ancora, i grandi classici con le pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna, come “Hiroshima mon amour” di Alain Resnais (4 agosto), “Amarcord” di Federico Fellini (19 agosto), “Io e Annie” di Woody Allen (27 agosto).

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30.

