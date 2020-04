Collodi: Compleanno di Pinocchio rinviato al 2021

La consegna degli elaborati è rinviata al 23 aprile dell'anno prossimo

Collodi, 16 aprile 2020 - Il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, ha comunicato il rinvio del 33^ Compleanno di Pinocchio. Il bando riservato alle scuole italiane di ogni ordine e grado e la festa per le premiazioni sono posticipati di un anno a causa dell’emergenza Covid-19. La consegna degli elaborati è rinviata al 23 aprile 2021 mentre i festeggiamenti sono fissati per il 29 maggio 2021 al Parco di Pinocchio (Collodi – PT).

Il lavoro già svolto da alcune scuole non andrà però perduto: “I sei concorsi dedicati alle scuole – precisa il presidente Bernacchi - vengono rinviati al prossimo anno scolastico senza variazioni rispetto al bando 2020”. Un prolungamento che apre a nuove adesioni e il bando del 33° Compleanno di Pinocchio 2021 verrà inviato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi a tutte le scuole italiane all’inizio del prossimo anno scolastico 2020-2021.

Restano quindi invariati i sei concorsi legati al bando, ovvero

1. Un disegno per Pinocchio, secondo il "metodo Montessori", per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria 1^ e 2^ classe

2. Lettera a Pinocchio, per riscoprire e valorizzare la scrittura manuale, in collaborazione con l'Associazione Calligrafica Italiana e Pelikan, per la scuola primaria 3^, 4^ e 5^ classe e per la scuola secondaria di 1° grado

3. Pinocchio incontra i grandi artisti, sulle orme di Raffaello, in collaborazione con ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, per la scuola primaria 3^, 4^ e 5^ classe e per la scuola secondaria di 1° grado

4. Pinocchio, il gioco e lo sport, in collaborazione con Sinapsi Group, per la scuola primaria e secondaria di 1° grado

5. Pinocchio e la musica, in collaborazione con Sinapsi Group, per la scuola secondaria di 1° grado e per la scuola secondaria di 2° grado ad indirizzo musicale

6. Pinocchio invita a rispettare l'ambiente, per la scuola secondaria di 2° grado.

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi celebra il Compleanno di Pinocchio, concorso riservato alle scuole, l’ultimo sabato di maggio di ogni anno, corrispondente all’ultimo giorno di scuola ai tempi della pubblicazione del libro di Carlo Collodi. Un evento che con 33 edizioni alle spalle ha coinvolto migliaia di scuole.

Per informazioni: complennopinocchio@pinocchio.it